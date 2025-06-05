快訊／川普下令調查拜登！追查「誰代行總統職權」　批隱瞞病情

▲川普針對拜登任內的行政作為提出質疑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普針對前總統拜登（Joe Biden）任內的行政作為提出質疑。他4日簽署一份總統備忘錄，要求全面調查拜登在位期間究竟是誰實際執行總統職權，並強調民眾有權知道，是誰「操控自動簽名機」簽署了大量政策命令。

根據白宮最新公告，川普（Donald J. Trump）在備忘錄中指出，調查將聚焦兩大重點，首先，是否有人蓄意隱瞞拜登的精神健康狀況，違憲地代為行使總統職責；其二則是針對拜登任期後段所發布的大量行政命令，檢視這些由自動簽名機（autopen）簽署的政策文件背後，是誰授權使用、是否具有法律效力。

川普痛批，拜登多次被拍到精神恍惚、言語混亂的畫面，已不是新聞。他還指出，美國司法部雖曾認定拜登違法保留與洩漏機密資料，但最後卻以其「認知狀況不佳、不適合出庭受審」為由，選擇不予起訴，讓外界更懷疑拜登實際執政能力。

▲拜登5月宣布患有「侵略性較高」的前列腺癌。（圖／路透）



公告指出，拜登私下的認知退化情況恐怕比外界看到的還嚴重，身邊幕僚為此處處防堵，甚至連媒體出席與對外對話都需事先設計台詞。儘管如此，白宮任內仍發布超過1200份總統行政文件、任命235位聯邦法官，還創下美國歷史上總統赦免與減刑案件最多紀錄。

其中最具爭議的，是2024年聖誕節前夕，拜登一口氣赦免了40名聯邦死囚中的37人，包括數名兒童殺人犯與連環殺手。這些重大政策行為，川普質疑是否真為拜登本人所簽，「自動簽名機」的合法性也因此引發巨大爭議。

川普表示，美國人民有權知道這些文件究竟是不是拜登親自簽的；如果不是，又是誰在何種情況下代簽的，「我們應該查出到底是誰在使用那支自動筆，因為那個人等於是美國總統。」

川普強調，總統應該親自簽署政令，而不是假手他人，「真正的問題是—誰在控制那支自動筆？因為照我看，那些文件的簽署根本是非法的。」

公告最後也提到，自重新執政以來，川普已多次公開舉辦簽署活動，讓民眾與媒體親眼見證他對簽署內容的了解與簽名行為。

所謂「自動簽名機」（autopen）是一種可模擬特定人士簽名字跡的機器，只要輸入簽名樣本，機械手臂便能使用實體筆墨，精準複製出幾可亂真的簽名。

美國歷屆總統，包括川普在首任總統期間，也曾使用這項設備處理行政流程中較不具爭議或重要性的文件。而根據美國《憲法》，總統頒布特赦令時並未強制要求「親筆簽名」，因此過去偶有例外使用自動筆情形。