快訊／川普恢復旅行禁令！　禁止「這12國人民」入境美國

▲川普宣布，全面或部分限制來自19個國家的民眾入境美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普4日正式簽署公告，恢復擴大版的旅行禁令，全面或部分限制來自19個國家的民眾入境美國，理由是這些國家存在審查機制不足、恐怖主義活動頻繁，或與美方缺乏合作，構成嚴重的國家安全威脅。

根據白宮聲明，川普（Donald Trump）此舉是依據2025年1月20日發布的第14161號行政命令，該命令以「保護美國免受外國恐怖分子與其他國安及公共安全威脅」為宗旨，授權國安單位針對全球各國風險進行全面評估。

結果顯示，有12個國家的背景審查明顯不足，對美國構成「非常高風險」，因此全面禁止其國民入境，包括： 阿富汗、緬甸、查德（Chad）、剛果共和國（Republic of the Congo）、赤道幾內亞、厄利垂亞（Eritrea）、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。

另有7國則被列入部分限制名單，包括： 蒲隆地（Burundi）、古巴、寮國、獅子山共和國（Sierra Leone）、多哥（Togo）、土庫曼與委內瑞拉。

白宮指出，這些國家或是無法提供入境旅客的身分與安全資料，或是長期拒絕接收遭美國遣返的自國公民，加上部分國家簽證逾期比例偏高，對美國的移民與執法系統形成巨大壓力。

雖然禁令看似嚴格，但仍保留特定例外，包括合法永久居民（即綠卡持有者）、已有有效簽證者、特定類別簽證申請人，以及經認定符合美國國家利益者，皆可豁免於禁令之外。

白宮官員透露，川普本就有意推動此政策，但在科羅拉多州博爾德市（Boulder）近期發生反猶太攻擊事件後，川普認為國內安全形勢更加嚴峻，因此拍板加快執行。

川普在聲明中強調，「我們會恢復旅行禁令，有人稱之為川普旅行禁令，目的就是要阻擋激進伊斯蘭恐怖分子進入我國，這也是最高法院曾經支持的政策。」