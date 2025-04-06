批川普關稅算法「錯得離譜」！諾貝爾得主：像ChatGPT給的答案

▲曾獲諾貝爾經濟學奬的紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普宣布實施對等關稅政策，對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅。對此，紐約時報專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）撰文痛批，川普的新關稅政策錯誤百出，彷彿是「ChatGPT會給的答案」，呼籲美國政府重新審視，避免進一步損害國際貿易和經濟穩定。

克魯曼3日在內容創作平台Substack發表專文，批評川普政府提出的新關稅政策的計算公式過於簡化，僅以美國對某國的商品貿易逆差除以該國對美出口總額，再除以二，完全排除了服務貿易和其他經濟層面的考量，也忽視了國際貿易的複雜性，甚至比1930年代的「史慕特－霍利關稅法案」（Smoot-Hawley Tariff Act）更具破壞性。

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

「這套算法錯得離譜，不知道從哪裡吐槽起」，克魯曼直言，這根本像某個助理考試前臨時拼湊的作業，或是問ChatGPT會給的答案，川普聲稱其他國家對美國商品徵收超高關稅，而他徵收的對等關稅只是其他國家對美國徵收關稅的一半，但這些數據完全不符合事實，像是川普宣稱歐盟對美國徵收的關稅達到39%，但實際上歐盟的平均關稅不足3%。

克魯曼分析，川普的關稅政策不僅僅是經濟誤判，更是政治上的操弄，這些政策的背後不是出於經濟理性，而是為了向選民展示「權力」與「控制力」，是專為政治造勢打造的工具。為此，他也警告，若企業與國際社會對美國的政策失去信任與可預測性，將削弱全球對美國的投資意願與合作動力，對整體經濟穩定造成長遠衝擊。

不過，克魯曼也坦言，川普即便意識到錯誤，也不會修正政策，因為這會破壞他所建構的權威形象，「無知與不負責任，正是川普風格的一部分。」