快訊／川普簽署公告！　全面暫停哈佛大學「新生簽證」入境申請

▲川普簽署最新公告，全面暫停來自哈佛大學的新生簽證入境申請。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日簽署最新公告，全面暫停來自哈佛大學的新生簽證入境申請，同時也要求國務院考慮撤銷部分在學外籍學生的簽證，強調此舉是為了「國安考量」，避免有心人士藉學術交流之名，行滲透之實。

根據白宮最新公告，為了維護美國國家安全，持F簽證（學術類）、M簽證（職業類）或J簽證（交流訪問類）的新哈佛學生，將被禁止入境美國。此外，公告也指示國務卿考慮撤銷目前在學、符合條件的哈佛學生的相關簽證。

▲美國哈佛大學 。（圖／路透）



不過，最新公告不適用於透過美國學生與交流訪問簽證計畫（SEVP）就讀其他美國大學的外籍學生，同時也排除那些被視為「符合美國國家利益」的入境個案。

白宮指出，聯邦調查局（FBI）長期警告，美國高等教育機構容易被外國敵對勢力利用，進行竊取資訊、濫用研發成果，甚至散播虛假訊息。以下是川普政府對哈佛提出的多項具體指控：

1.哈佛校園近年來犯罪案件顯著增加，但對某些違規行為卻未見懲處。

2.對於境外學生的非法或危險行為通報不力，僅針對三名學生提供有限資料給國土安全部（DHS）。

3.校方未誠實通報外籍學生的違紀紀錄，或根本未嚴格管理。

4.哈佛與外國敵對國家之間關係錯綜複雜，僅來自中國的資金就超過1.5億美元。這些資金換來的包括：讓中國共產黨武裝部隊成員參與校園活動，並與中國科研人員合作研究能推動中國軍事現代化的項目。

5.中共多年來派遣數千名中高層官員赴美進修，哈佛被視為境外首選的「黨校」。習近平的女兒也曾於2010年代初期在哈佛大學就讀本科。

6.哈佛在處理反猶事件方面消極，而涉事學生中，不少是外籍人士。

7.儘管美國最高法院在2023年已裁定種族配額違憲，哈佛依然堅持以多元、平等與包容（DEI）為招生重點，結果剝奪了許多美國本土學生的入學機會。

正因這些疑慮，美國聯邦政府得出結論：哈佛大學已不再是值得信賴的國際學生與交流訪客計畫承辦機構。

川普強調，他並非反對外籍學生來美就讀，但他希望的是那些愛美國、願意遵守美國價值的人，「很多想讀哈佛或其他名校的美國人，因為外國學生占名額而被擋在門外。我只是想確保這些外國學生是真心愛我們國家的人。」

川普指出，「我們還在等哈佛交出外國學生名單。我們花了數十億美元，現在需要知道裡面有多少激進的瘋子和麻煩製造者根本不該再讓他們回來。哈佛遲遲不交資料，可能也不是沒原因！」