聯合國安理會「加薩永久停火草案」　美國1:14硬是否決

▲美國在聯合國安理會上否決永久停火草案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國安理會4日就一項要求以色列與哈瑪斯（Hamas）立即、無條件且永久停火的決議草案進行表決，美國對該案行使否決權，使草案未獲通過。其餘14個安理會成員國皆投下贊成票，顯示國際社會在加薩人道危機惡化之際的高度關切。

這份由阿爾及利亞提出的草案除要求停火外，也呼籲提供不受阻礙的人道援助。自以色列上月解除為期11周的封鎖以來，加薩地區援助進入依然有限，目前已有逾200萬居民面臨飢荒威脅。

美國代理聯合國大使雪伊（Dorothy Shea）在表決前表示，華府無法支持未譴責哈瑪斯、也未要求該組織解除武裝並撤出加薩的決議，並稱草案將破壞美國領導下的停火斡旋努力。她重申，美國作為以色列的主要盟友與武器供應國，對安理會行動有其底線。

同時，英國駐聯合國大使伍德華德（Barbara Woodward）對以色列擴大軍事行動並嚴重限制援助的行徑提出批評，稱這些措施「無法正當化、過度且適得其反」。

以色列方面拒絕接受無條件或永久停火的要求，強調哈瑪斯不能繼續存在於加薩。以國駐聯合國大使達農（Danny Danon）對贊成草案的國家表示，「你們選擇了姑息與屈服，這不是通往和平的道路，而是通往更多恐怖主義的路。」

哈瑪斯對美國的否決行為予以譴責，批評這顯示「美國政府對以色列的盲目偏袒」。該份草案中亦包含要求哈瑪斯與其他團體立即無條件釋放人質的內容。