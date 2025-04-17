川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」：拿小刀對槍戰

▲川普大舉對中國出口產品加徵關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對美國總統川普大舉對中國出口產品加徵關稅的政策，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）再次撰文痛批，川普將輸掉這場貿易戰，「他的團隊既搞不清楚自己在做什麼，也不知道自己到底要什麼。」

克魯曼撰文指出，面對川普（Donald Trump）大舉對中國出口產品加徵關稅，中國政府隨即宣布暫停出口稀土金屬與磁鐵，而這些原料都是許多現代產業與軍事領域的關鍵材料。

另一方面，美國與歐盟之間的貿易談判看起來也沒有什麼進展，歐盟最高貿易官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）甚至搞不清楚美方的目的到底是什麼，「換句話說，中國非常清楚貿易與貿易戰的本質，而川普政府則是既不懂這些，又不知道自己究竟想要什麼。」

克魯曼表示，川普及其幕僚的最大問題在於「錯解貿易本質」，一味著眼出口，卻忽略進口才是國際貿易真正帶來的好處。他強調，就像個人工作是為了換取商品與服務，國家也是為了能夠取得外國資源而從事貿易，出口只是手段，進口才是目的。

▲克魯曼批評，川普及其幕僚的最大問題在於「錯解貿易本質」。（圖／路透）



正因如此，許多嚴謹的分析都指出，在川普挑起的中美貿易戰中，中國反而佔了上風。

克魯曼強調，中國可以相對容易地從其他國家購買這些農產品，例如改向巴西購買大豆，取代美國供應，「反觀美國，很難替代從中國進口的眾多商品，更重要的是，我們從中國進口的很多商品並不是消費品，而是製造業所需的關鍵零件。」

克魯曼引述《華爾街日報》的一篇報導批評，美國打算透過貿易談判孤立中國，表面看似有具體戰略，但這樣的說法經不起檢驗，因為川普政府根本缺乏政策統一性與執行力，主要原因有4點。

1.內鬥取代政策運作

川普政府缺乏正式決策機制，官員如貝森特（Scott Bessent）、納瓦羅（Peter Navarro）等常自行放話試圖主導政策，卻常被其他高層或川普本人否定，顯示內部混亂，所謂戰略只是權力角力下的放話操作。

2.國際信譽已崩潰

川普政府多次毀約、擅改關稅，導致美國在國際間失去信用。即使釋出合作訊號，各國也難以相信美方能信守承諾，談判基礎不復存在。

3.盟友不願自損供應鏈

即使川普承諾不再加稅，歐洲等國也不願為對抗中國而破壞自身供應鏈，且擔心未來再遭川普報復，缺乏誘因參與。

4.美國拿小刀對抗中國的火力全開

美國限制中國出口看似強硬，實則自身更仰賴中國製造業。中國可補貼產業、刺激內需，美國反而面臨供應鏈斷裂的風險，形同自斷經濟動脈。

克魯曼最後指出，美國現在最大的問題不是中國，而是本身陷入民主倒退、法治崩壞，使其在國際間愈發孤立。

他警告，當一個政府無視法治、甚至自詡有權任意逮捕人民時，世界各國將不再信任或願意與之結盟，「輸掉GDP是重大損失，但若連靈魂也一起丟了，那才是真正的悲劇。」