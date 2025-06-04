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孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

▲東大附小美術班畢業展「藝生菌」開展。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲東大附小美術班畢業展「藝生菌」開展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由國立台東大學附設國民小學第36屆美術班舉辦的畢業展《藝生菌》，今4日上午於台東藝文中心舉行開幕式，吸引多位來賓出席，為孩子們的創作歷程送上祝福與肯定。展覽自即日起展出至6月12日，免費開放參觀，邀請民眾共同走進這場充滿童趣與創意的藝術盛宴。

本次展覽以「藝生菌」為主題，取自真菌強韌的生命力與無聲蔓延的特質，象徵藝術如同菌絲般在生活中悄然滋長、擴展。學生們透過繪畫、立體裝置與多媒材創作，呈現他們對世界的觀察與感受，作品形式多元、風格鮮明，展現出小小創作者們豐沛的想像力與創造力。

縣府文化處長李吉崇出席開幕時表示，藝術就如同發酵過程，能在人的內心產生深刻的轉化與感動。他也強調，縣府將持續支持基礎藝術教育，提供孩子更多元的學習與表現空間，讓藝術不僅存在於畫布上，更成為日常生活的一部分。

主辦單位表示，美術班學生歷經一整年的準備與實作，將學習成果透過這次展覽完整呈現。希望觀眾在觀展過程中，不僅看見作品的美感，更能感受到其中蘊藏的情感與故事。

「藝生菌」展覽地點設於台東藝文中心一樓展覽廳，展期至6月12日止。文化處邀請喜愛藝術的民眾踴躍前往，一同走入孩子們的創作世界，支持藝術教育的萌芽與成長。

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