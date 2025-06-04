嘉義翁獨遊太麻里迷失方向　大武警伸援手

▲老翁獨遊太麻里迷失方向 ，幸遇警方幫忙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一場原本輕鬆自在的獨自旅行，因夜色降臨意外迷途，所幸警方即時伸出援手，讓旅人得以安心歇息，準備踏上返程。近日晚間，一名老翁在台東太麻里因迷路向警方求助，經巡邏員警協助後，安全前往便利商店休息，事件展現了基層警力溫暖貼心的一面。

根據大武警分局表示，當時太麻里分駐所巡佐許東凱與警員陳炫菡在執行夜間巡邏勤務時，發現一名神情焦急的男子在路旁揮手示意。兩人立即停車了解情況，發現該名郭姓老翁自嘉義搭火車南下，計畫前往太麻里欣賞風景，並打算當日返回。

郭老先生表示，當天下午抵達太麻里後，便獨自一人漫步於當地美景之中，未料入夜後才驚覺迷失方向。體力不支的他一度考慮至便利商店暫時休息，待天明再轉乘火車前往金崙，不料途中迷路，所幸遇見巡邏員警即時協助。

員警了解狀況後，立即駕車將郭老先生載往附近便利商店歇息，並再三叮囑若再遇困境，務必撥打110或就近尋求警方協助。郭老先生對於警方及時援助表達誠摯感謝，直言「感受到滿滿的安心與溫暖」。

大武警分局提醒，民眾外出旅遊應盡量結伴同行，旅途中彼此照應，能大幅減少走失或突發狀況的風險。如不慎迷路或遭遇困難，請盡快撥打110或前往鄰近派出所尋求協助，以確保人身安全。