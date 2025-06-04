台東警銀聯手成功阻詐　5月守住民眾9百萬元財產

▲警察與行員合力守住民眾辛苦錢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著詐騙手法日益翻新，從假交友到假投資，甚至假冒公務員的詐騙案例層出不窮，嚴重威脅民眾財產安全。為提升防詐效率，台東警察分局與轄內多家金融機構密切合作，近期成功攔阻多起詐騙案件，展現警銀聯防體系的即時反應與高度警覺。

據台東警分局統計，僅在114年5月間，警方與銀行行員聯手攔阻5起詐騙事件，成功保住民眾財產超過新台幣900萬元，單筆最高攔阻金額更達600萬元。這些成果不僅阻止了巨額損失，也反映第一線行員在日常工作中的敏銳觀察與迅速應變能力。

為感謝行員在防詐工作中的努力與貢獻，台東警察分局長陳宏平日前親自前往包括台東大同路郵局、中國信託銀行台東分行、合作金庫銀行台東分行等單位，頒發感謝狀，公開表揚表現傑出的攔阻行員與金融機構。

陳宏平指出，近期成功攔阻的案件多為假投資與假交友詐騙，詐騙集團通常以「還錢」、「購車」、「裝潢」等理由誘導被害人臨櫃匯款。幸賴行員機警發現異常，立即通報警方介入，才能即時阻止金流，防止損失擴大。

警方提醒，詐騙手法雖然不斷變化，但往往仍有跡可循。民眾如遇到陌生人要求匯款、加LINE好友、點擊連結或推銷投資商品時，務必提高警覺，勿輕信對方話術。若遇可疑情況，可立即向金融機構或警方諮詢，或撥打165反詐騙專線，攜手打造更安全的金融與生活環境。