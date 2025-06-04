守護通勤生命線！東36鄉道災修完成　饒慶鈴宣布通車

▲台東縣延平鄉東36線重建工程順利落成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣延平鄉對外交通的要道東36鄉道1.8公里處下邊坡災害修復工程，歷經規劃與施工後已全面完工，縣政府於4日舉行通車祈福儀式，宣告道路正式開放通行。該路段在2022年9月18日地震中受損嚴重，此次修復工程不僅恢復交通，更強化災害應對能力，為地方帶來更穩定與安全的通行環境。

縣長饒慶鈴出席儀式時指出，東36鄉道對延平鄉而言，是居民日常生活、就醫、農產運輸、部落觀光乃至災害救援的重要聯絡道路，一旦中斷，將對整體社區運作造成衝擊。因此，地震災損發生後，縣府與延平鄉公所第一時間聯手勘災，並迅速提報工程會，成功爭取約新台幣8,300萬元經費，加速推動修復作業。

此次修復工程採用基樁、擋土牆、格框等多種工法穩固邊坡結構，並於河道側堆置大型異形混凝土塊，防止洪水沖蝕造成二次災害。饒慶鈴強調，縣府未來將持續推動道路防災韌性工程，針對易崩塌路段強化監測與預警系統，以提升整體抗災能力。

她也感謝在施工期間配合交通管制的鄉親們，正因民眾的理解與配合，工程得以順利如期完工。未來，縣府將持續盤點縣內高風險路段，積極爭取中央資源，全力推進各鄉鎮的交通基礎建設，打造更安全、更便捷的道路網絡。

建設處補充指出，工程總長約118公尺，施作項目包括瀝青混凝土路面重鋪與護欄設置，以提升行車安全與舒適度。此外，為穩固結構，共打設77支直徑80公分、長度10公尺的排樁；在大面積流失的下邊坡處施作格框與噴植工程，綠化面積達5,717平方公尺，兼顧景觀與防止土石滑落。

為提升坡面穩定性，工程也增設長達222公尺的擋土牆與基樁，坡腳處則堆置261顆重達20公噸的異型混凝土塊及丁壩，有效強化水流引導與抗掏刷功能。這些綜合性防護設施不僅恢復通行功能，更建立起長期穩固的防災基礎。