中央地方合力　台東市增建190戶社會住宅

▲社會住宅，台東仁和好室正式開工。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣推動宜居城市再邁一大步。縣府與中央攜手合作的「仁和好室」社會住宅案，於6月3日正式動工，未來將為台東市增添190戶住宅單元，提供更多元且友善的居住選擇。該基地位於台東市精華地段，鄰近台九線主幹道，交通便利、生活機能完善，被視為在地年輕族群、家庭與弱勢民眾安身立命的重要住宅新據點。

台東縣政府指出，「仁和好室」鄰近公東高工、台北榮總台東分院與果菜市場，區域生活機能成熟，具備良好醫療與教育資源，未來住宅規劃涵蓋套房、兩房與三房三種房型，將滿足東漂青年、新婚夫妻與育兒家庭的多元需求，落實以人為本的居住政策。

建築設計方面，「仁和好室」經過縣府都市設計審議委員會嚴格把關，不僅重視社區融合與安全性，也融入當地街區風貌。建築外觀採米黃色系二丁掛磚，降低色彩突兀感；臨更生路一側則設置入口廣場與街道家具，增設照明與人行步道，營造親民且安全的公共空間。屋頂設置太陽能板，以兼顧節能與視覺美感。

針對托嬰中心空間，設計團隊特別規劃專屬迴車區並加設遮雨設施，以提升便利性與安全性。入口區域亦調整窗戶與出入口配置，以提高採光與視野，增進整體使用舒適度。建築本體更從臨路與畸零地分別退縮16公尺與4公尺，維持都市空間秩序，兼顧周邊土地使用權益。

在民眾關心的交通與停車配套方面，住都中心承諾完善因應規劃。「仁和好室」設有78席汽車停車位與195席機車位，並採OT（委外經營）模式對外開放，緩解周邊社區停車壓力。建築臨近的更生路820巷也進行退縮設計，距離範圍達4.6至35公尺，設有綠帶、人行道、休憩廣場及避車彎，進一步提升通行安全與交通順暢度。

「仁和好室」預計於2027年完工，與預計於2025年完工的「濱海好室」（197戶）以及2026年完工的「寶桑好室」（98戶）合計，台東縣社會住宅總供給量將達485戶。縣府表示，未來將持續與中央密切合作，穩健推進社宅建設，確保住宅政策與地方需求接軌。

台東縣政府強調，社會住宅不只是提供居住空間，更是一項落實居住正義、回應社會多元需求的關鍵政策。縣府將秉持尊重在地聲音與加強溝通的原則，讓社會住宅真正融入社區生活，實現「住得安心、活得有感」的宜居台東目標。