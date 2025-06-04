台東台20線突現積水隱患　警方緊急應處守護行車安全

▲民眾通報積水災情，警方即刻處置化解風險。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受到鋒面影響，台東縣山區4日午後降下間歇性豪雨，導致台20線200.5公里處路邊排水系統一度不堪負荷，積水蔓延至車道，對來往車輛構成潛在危險。所幸有熱心民眾及時通報，警方迅速應變，成功避免交通事故發生。

據了解，事發約於當日13時，一名王姓民眾駕車行經該路段時，發現積水情形異常，隨即通報台東縣警察局關山分局海端聯合派出所。接獲訊息後，所長張珈源立即前往現場查勘，確認積水位置位於彎道地段，因視線受限，恐有車輛打滑或臨時閃避不及的風險。

張所長當下迅速擺放三角錐設置警示，並現場引導車輛減速通過，同時通知道路權責單位前來進行排水疏通作業，以防積水擴大。整起應變過程迅速確實，有效保障用路人安全。

警方表示，積水雖非突發性災害，但若未及時處理，仍可能造成車輛打滑、擦撞等意外。此次事件顯示社區警政合作的重要性，民眾即時通報災情，警方迅速處置，成功化解潛在危機。

關山分局進一步提醒，近期天候多變，山區道路易因大雨導致積水或落石，民眾行駛時應格外留意氣象與路況，盡量避免夜間及豪雨時段進入山區。如遇異常情況，請立即撥打110或通報相關單位，確保行車安全與生命財產無虞。