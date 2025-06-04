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李在明親中對區域有影響？　韓仍要面對北京「黃海內海化」挑戰

▲▼ 李在明與妻子金惠京於總統就職典禮。（圖／路透）

▲李在明與妻子金惠京於總統就職典禮。（圖／路透）

政治中心／台北報導

韓國第21任大統領選舉完成，李在明順利當選並就任韓國大統領，外界多有評估認為，他「反美親中」的立場，可能會為區域情勢帶來影響。對此，一位熟悉外交事務官員4日受訪時，切分成三個角度分析，南韓依然得面對中國「黃海內海化」政策、經貿與高科技競爭力減緩的挑戰。

針對李在明上任後，對區域的影響，熟悉外交事務官員受訪時，切成三個角度分析：第一，暫且排除台灣、日本、美國的關係，以及李在明是否親中，朝鮮半島除了北韓以外，依然要面對中國當前，把「黃海內海化」的擴張問題，同樣是派遣軍機艦穿越識別區域。

這位人士說，南韓人民要關注的，是新總統上任後，北京是不是就會放棄「黃海內海化」政策，或是停止軍機艦的灰色地帶騷擾行為，這些才是南韓要面對的挑戰本質。

第二部分則是從經貿層面觀察，外交事務官員說，韓國對中國的貿易，從18年500多億美元順差，變成現在連年逆差擴大，企業因為在中國獲利持續走壞，而陸續出走或減少投資。他表示，擴大全球部署或調整產業政策的節奏，韓國比台灣、日本都要慢，總體經濟甚至是高科技的競爭能量也因此持續減緩。

熟悉外交事務官員反問，韓國的新總統上任，上述的這些問題會因為跟北京的關係比過去好而得以解決？國際高科技供應體系加速重組的過程中，新總統因為對北京的關係，要在這個新的體系裡繼續佔有位置，還是選擇讓北京感覺舒服的位置？這是另外一個挑戰。

第三部分則是回看台灣本身，熟悉外交事務官員表示，以台灣過去幾年的經驗，特別是在高科技等領域上累積出不錯的能量和取得競爭優勢，很大一部分的原因是清楚的定位自己在全球體系中的角色。

這位官員說，跟北京走得更近，無論在政治上或經濟上，顯然都沒有替過去幾年來的韓國經濟帶來好處的時候，接下來的政策要不要調整？相信更是所有韓國的人民都會關注的。

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