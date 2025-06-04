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中國情侶偷帶真菌赴美！　美司法部：涉「農業恐攻」遭起訴

▲▼美國司法部。（圖／路透）

▲美國司法部指控兩名中國籍人士非法走私高風險病原體入境。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部指控兩名中國籍人士非法走私高風險病原體入境，恐危害美國農業安全。當局指出，該病原體可能被用作「農業恐攻」（agroterrorism）武器，涉案兩人之一的男子來美期間，企圖在密西根大學實驗室內進行相關研究。

根據《路透社》報導，美國司法部3日發布聲明，這起案件涉及的病原體為「麥角鐮刀菌」（Fusarium graminearum），這種真菌會導致穀類作物出現「穗枯病」（head blight），每年在全球造成數十億美元損失，早已在學術界被列為潛在的農業恐怖攻擊工具。

聯邦調查局（FBI）提交的刑事起訴書指出，34歲中國研究人員劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）去年7月赴美探望33歲女友簡云青（Yunqing Jian，音譯）時，違法攜帶這種真菌入境，並打算在簡女工作的密西根大學實驗室中進行研究。

起訴書中提到，兩人透過電子訊息討論如何寄送生物樣本及相關研究細節，顯示計畫並非一時興起。FBI底特律辦公室特別探員吉布森（Cheyvoryea Gibson）更警告，他們的行為「對公共安全構成迫切威脅」。

檢方目前以共謀、走私物品、提供不實資訊與簽證詐欺等多項罪名起訴兩人。簡云青已於密西根州底特律出庭，法官為她指派公設辯護人，但律師暫未對外發表意見；密西根大學方面則尚未對事件做出回應。

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