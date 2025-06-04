林昀儒被戴紅領巾合唱「我愛你中國」　中方有計畫性大量社群傳散

▲台灣的桌球好手林昀儒將在中國大陸出賽，不過在開賽前，被安排出席公開活動，而他戴著「紅領巾」的照片也被公開。（圖／中國大陸社群媒體，下同）



政治中心／台北報導

台灣的桌球好手林昀儒將在中國大陸出賽，不過在開賽前，被安排出席公開活動，而他戴著「紅領巾」的照片也被公開。據知情官員4日表示，林昀儒是在不知情狀況下被趕鴨子上架，他也有發現不妥，且已不再出席今天的相關活動；而此同時，中方的社群媒體、官媒正大量轉傳此事，不排除是有計畫性的統戰活動。

林昀儒最近準備參加2025年中國桌球超級聯賽，他將續披山東魏橋戰袍；不過，在比賽開始前，他被球團邀請前往山東鄒平市渤海實驗學校和當地小朋友互動，林昀儒在活動中戴著「紅領巾」的照片也曝光。

對此，體育署表示，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，勿藉機矮化台灣，才有助於兩岸良性互動。體育署強調，會力挺林昀儒征戰國際，在運動場上發揮所長，爭取佳績。

一位知情官員受訪時表示，林昀儒是在不知情狀況下被趕鴨子上架，被安排出席統戰活動，且被戴上紅領巾與合唱「我愛你中國」等。該位人士說，林昀儒當場就有發現不妥，並且反應此事，而他也不會再出席今天的相關活動。

值得注意的是，中國大陸的社群媒體、官媒等正在快速擴散此一活動。知情官員評估，這是一個有計畫性的統戰活動，利用不知情、單純的運動選手來操弄對台統戰。

這位官員提醒國人，最近也快要暑假了，許多大學生會利用暑假期間參加國外的夏令營或交流團，而中國近年來，也積極在舉辦兩岸青年交流，甚至低價誘拉。他說，邀集台灣青年赴中，參訪活動也會夾帶「紅色景點」，將中國統戰資訊輸出給台灣年輕人。

該官員特別強調，中國最近實施國安的新規，可直接查驗個人手機等電子設備，所以台灣的學生與家長，務必留意相關的風險。