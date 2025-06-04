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不單純！她揭呂秋遠「3句話」操縱陷阱：孩子生母被框住了

呂秋遠律師捲入私生子爭議，雙方各說各話。（圖／報系資料照）

▲呂秋遠律師捲入私生子爭議如連載小說。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

網紅律師呂秋遠近來捲入私生子風波，他日前指控自己遭女方設局，而孩子的生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播公開反擊，雙方各說各話。對此，兩性專家「性愛教官」欣西亞也分析呂秋遠甜言蜜語背後的恐怖真相。

欣西亞在臉書透露，她從曾與呂秋遠接觸的人身上得知，「呂秋遠真的很會講話，讓人聽了會不知不覺被他吸引」，因為說出此話的人有男有女，讓她忍不住感到震驚，加上又看到林女和他的對話紀錄，不禁眉頭一皺，「事情還真不單純」。

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欣西亞指出，呂秋遠在兩性關係裡，非常擅於用言語操控人心，而且是糖衣勒索和情緒餵毒，讓聽的人在潛移默化裡對他唯命是從，像是「妳是很好的人，我不想到時候，因為妳誤解我，或是了解我以後對我失望，而失去妳這個人」，背後隱藏含義為「如果妳了解我是花心的人，也不要對我失望和離開」，換句話說，如果女方誤解他或者失望，甚至因而分開，「那妳就是不好的人」。

▲▼ 。（）

▲林女不滿遭指主動勾引，公開呂秋遠2年前調戲她的對話截圖。(圖／翻攝自臉書@作家Ｈ)

欣西亞分析，「那妳就是我的了」透露出支配型或控制型人格，是一種控制情緒先行、關係認定快速的傾向，在2個人都還沒正式確認關係，呂秋遠已經用這句話框住女生，讓女生不會去再發展其他異性關係。

另外，「這樣我可能就是妳最後一個男人」背後隱藏含義為「妳不能再跟其它男人有異性關係」，諷刺的是，他是女方最後一個男人，但女方不見得是他最後一個女人。

欣西亞認為，光是這3句話，用在對呂秋遠心生愛慕的林女身上，絕對有效，也達到操控的目的，只是他萬萬沒料到，女生最後跳脫他的劇本，生出一個孩子要來綁住他。

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