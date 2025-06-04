大林慈濟前進大埔偏鄉！提供居家醫療服務　改善當地生活品質

▲鄭竹晏教導詹阿伯如何施力及正確使用，預防跌倒風險。 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓偏鄉失能、失智或行動不便的長者，也能獲得完善的醫療照護，提升生活品質，大林慈濟醫院中醫部家庭醫學科鄭竹晏主任自2019年起，秉持「視病如親」的精神，走入偏遠鄉村、投入居家醫療服務。他運用中藥、針灸、拔罐、推拿等中醫療法，結合「慈濟輔具平台」的資源，改善中重度失能長者的身心狀況，更在治療過程中，主動關心長者的生活起居、居住環境與照護需求，也讓長期照顧者也能獲得喘息的機會。

嘉義縣大埔鄉地處偏遠山區，交通不便，醫療資源相對匱乏，加上年輕人口大量外移，使得村落中多為高齡長者，部分更因身體狀況難以出門就醫。鄭竹晏主任在接獲長期於大埔鄉服務的中醫部葉明憲主任轉達當地居民醫療的急迫需求後，於2023年起，便堅持每週二從大林慈濟醫院出發，行經臺南楠西鄉至大埔各村落，單程約120公里，來回超過四小時的車程，只為把醫療送到最需要的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭竹晏到「慈濟環保輔具平台」申請輔具，並親自到慈濟嘉義園區載回一個「床邊扶手」，親送至詹家，現場教導詹阿伯如何施力及正確使用，預防跌倒風險。。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

在大埔居家訪視中，鄭竹晏主任及助理來到77歲詹阿伯家中。詹阿伯因罹患巴金森氏症，出現四肢僵硬、行動遲緩與吞嚥困難等症狀，行動力下降大幅增加照顧負擔。照顧他的妻子心力交瘁地說：「我這條命真的快撐不住了，腰也挺不起來了！」雖然詹阿伯持有中度身障手冊、可申請外籍看護或長照服務，但詹太太為節省開支，仍堅持親力親為。

▲鄭竹晏也關心詹阿伯的妻子的辛勞，教她平日應如何照顧阿伯，也讓她能獲得喘息的機會。 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

面對這典型的「老老照顧」困境，鄭醫師不僅細心地診察病情，更與照顧者充分溝通、衛教，提醒應定時翻身，避免久臥不動，以延緩病情惡化。在得知詹阿伯起床困難，鄭主任到「慈濟環保輔具平台」申請輔具，並親自到慈濟嘉義園區載回一個「床邊扶手」，親送至詹家，現場教導詹阿伯如何施力及正確使用，預防跌倒風險。

鄭竹晏表示，大埔鄉許多長者因身體退化或突發疾病無法就醫，儘管路途遙遠、耗費心力，但能替這些長輩做些事，內心感到踏實與滿足。這也讓他更加珍惜自己的健康與家庭，並深信這是生命的安排與使命。

▲大林慈濟醫院中醫部家庭醫學科鄭竹晏主任自2019年起，秉持「視病如親」的精神，走入偏遠鄉村、投入居家醫療服務。更結合「慈濟輔具平台」的資源，主動關心長者的生活起居。 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

詹阿伯對鄭醫師的診療成效有深刻體會，他開心地說：「鄭醫師很棒，從我不能走，到現在慢慢能走了。」隨行的助理姚女士是大埔當地居民，與老人家們都很熟稔，頗能勝任醫師及患者間之溝通橋梁。她說，雖然詹阿伯的病況仍有起伏，但目前已明顯穩定許多。她感佩地表示：「鄭醫師對每一位病患都用心照顧，真的是『大醫王』，是我們學習的榜樣。」

▲鄭主任運用中藥、雷射針灸等中醫療法，治療阿伯的巴金森氏症 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

除了提供醫療服務，鄭醫師也特別重視藥物使用安全與照護細節的衛教，協助減輕照顧者壓力與焦慮，讓偏鄉長者即便身處山區，也能感受到醫療的溫度與人情的關懷。他與團隊默默守護著這群長者，成為大埔地區居民健康最堅強的後盾。