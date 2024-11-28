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微波消融手術腺醫治腺肌瘤　免切除子宮有望生育

▲▼ 創新微波消融術 治療子宮肌(腺)瘤傷口小 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲超音波檢查影像可看出正在進行消融破壞腺肌瘤 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現代女性經常處於高壓、緊張情緒中，經期不順的狀況已相當常見，但若是伴隨出血量多、異常經痛時可得小心了!一名52歲婦人因月經出現不規則，加上血量又多，以為是更年期前兆，沒想到至大林慈濟醫院婦產部求診，檢查後才發現子宮腺肌瘤，經醫師評估下接受微波消融手術，不僅免去摘除子宮的命運，術後隔天即順利出院，大幅提高治療的舒適度及安全性。

▲▼ 創新微波消融術 治療子宮肌(腺)瘤傷口小 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院婦產部主任許鈞碩表示，婦女易將月經不規則當成更年期，導致延誤治療時機 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院婦產部主任許鈞碩說，這名王女士在門診主訴已有一段時間經血多又疼痛，甚至有時還會痛到受不了而吃止痛藥緩解，因年紀上也即將面臨更年期，所以一開始總認為是正常現象，沒想到一年後這些症狀仍持續存在，於是尋求婦產科醫師協助，最後沒想到困擾已久的問題，竟是因為子宮腺肌瘤造成的。

許鈞碩表示，子宮肌瘤、子宮肌腺瘤為婦科最常見的疾病，大部分都屬於良性，在台灣約有五成以上的女性朋友有此病，大部份都沒有症狀，有些人則有痛經、貧血問題，有些甚至會大到壓迫膀胱而影響排尿，造成日常生活上極大困擾，這時就需考慮找專科醫師處理。

▲▼ 創新微波消融術 治療子宮肌(腺)瘤傷口小 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲此為手術影像，顯示微波消融針插入子宮腺肌瘤治療狀況。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

許鈞碩醫師說，子宮肌瘤或子宮肌腺瘤症狀不嚴重，初期可先經由藥物治療，若藥物治療無效時，則建議手術切除。子宮肌腺瘤在以前臨床上通常建議將子宮切除，因子宮肌腺瘤是子宮內膜異位生長在肌肉層裡，腺瘤要完全切除無法完全切除，術後非常容易復發，且容易沾粘，導致手術有相當難度。

許鈞碩醫師指出，微波消融手術可透過腹部超音波導引，或腹腔鏡手術將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度的熱能於腫瘤組織，搭配腹部超音波的影像協助定位，提供安全又快速的消融方式，不會有術後傷口疼痛或沾粘問題，本院至今已協助70例以上婦女解決痛經或經血量多等症狀，更提供患有子宮肌瘤或子宮肌腺瘤婦女，想保留生育功能或不想切除子宮多一項新選擇。微波消融是一種不用切開子宮且出血極少的創新治療方法，傷口小於0.2公分的針孔，不僅大幅度提高病患的生活品質，同時對身體的傷害也能降到最低，不僅術後恢復快，隔天即出院返家，一週後就能順利重回工作崗位。

 
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