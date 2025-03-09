宏碁創辦人施振榮大林慈濟演講　暢談醫療產業國際化觀點

▲大林慈濟醫院卓越講堂特別邀請施振榮董事長前來分享。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮受邀到嘉義大林慈濟醫院演講，在五樓大講堂以「從王道談醫療產業的國際化」為題，與現場近四百位醫護等醫事人員分享「微笑曲線」產業價值理論，強調AI科技結合智慧醫療的核心「王道」，與慈濟「以人為本」理念不謀而合，期待未來能有更多合作機會。

施振榮開場白提到「今之新王道」三大核心信念，當組織在創造價值時，需要考慮到所有相關的利益平衡，並且重視整個組織的永續發展。從六面向價值總帳論來看，一般人對於有形、直接、現在的「顯性價值」較為有感，但一位領導人要創造整個組織或社會的最高價值，必需看見無形、間接、未來的「隱性價值」，包括人才培養、研究發展、品牌形象，而在台灣最高的品牌形象就是慈濟。

▲院長賴寧生感恩施董事長精彩的演說，讓大家從微笑曲線中的隱性價值看見醫療的價值所在。。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

施振榮笑稱：「為了創造價值，我的思考點比較簡單。」他以挑戰困難、突破瓶頸、創造價值為座右銘，找到哪裡有瓶頸，瓶頸讓價值沒有辦法體現時，就要想辦法突破，瓶頸之所以存在，是因為有困難而無法突破，所以就要挑戰困難，這也是自己人生最大存在的意義。

施振榮在1992年提出「微笑曲線」產業價值理論隨著時代演變為「新微笑曲線」，藉由跨領域整合在新經濟中創造新體驗，包括以用戶的體驗為終、以有限資源如何共享為始、採用設計思考和研發並探索新的商業模式、落實體驗經濟及共享經濟、思維翻轉在先、機制利益達到平衡、行為方能翻轉落實等，這也是台灣未來轉型升級關鍵所在。

▲ 施振榮分享從王道談醫療產業的國際化。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

本次演講中，施振榮提到「健康醫療是文明之重中之重」，醫療服務之產業化與國際化，讓醫師睡覺也能對人類做出貢獻，從少眾到大眾，價值千萬倍，進而使台灣形象提升。

大林慈濟醫院院長賴寧生感恩施董事長精彩的演說，讓大家從微笑曲線中的體驗經濟看見醫療的價值所在。醫院要有社會企業的精神，如何將大林慈濟醫院的隱形價值力量發揮，讓善及利他的力量影響到社會，這是下一階段我們努力的方向。