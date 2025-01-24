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義大醫院「升格」看病最多貴350！南部醫學中心+1　全台增至23家

▲▼ 衛福部外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部今日公布醫院評鑑結果。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（24）日公布最新醫院評鑑結果，高雄義大醫院確定升格為醫學中心，全台醫學中心增至23家；另外台大雲林分院、嘉義大林慈濟2家醫院，則晉級為準醫學中心。健保署長石崇良表示，義大成為醫學中心之後，民眾部分負擔會於2/1開始調整，門診從新台幣240元漲為420元、急診400元漲為750元。

▲▼衛福部1/24公布中南部醫院評鑑結果。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲衛福部1/24公布中南部醫院評鑑結果。（圖／記者洪巧藍攝）

去年衛福部醫院評鑑打破醫學中心數量天花板，一口氣新增北部三家醫院升格為醫學中心，分別是台北區的台北慈濟和雙和醫院，北區新增新竹台大分院，當時就引起爭議，今年輪到中南部評鑑，是否比照「增額」，成為焦點。

衛福部今日召開記者會公布113年度醫學中心醫院評鑑結果，合計評定11家醫學中心及2家準醫學中心，分別為中區（台中市、彰化縣及南投縣）評定醫學中心4家，南區（雲林縣、嘉義市、嘉義縣及臺南市）評定醫學中心2家，區域醫院-準醫學中心2家，高屏區（高雄市、澎湖縣及屏東縣）評定醫學中心4家，東區（花蓮縣及臺東縣）評定醫學中心1家。

結果新增1家醫學中心為義大醫療財團法人義大醫院（高屏區）；新增2家準醫學中心，分別為佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院及國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院及其虎尾院區（均為南區）。

衛福部長邱泰源表示，義大醫院已連續7年為準醫學中心，且本次醫院評鑑結果為優等，分數達到醫學中心標準。以其所處地理位置，可照顧醫療資源相對弱勢之大高雄山區及澎湖、屏東縣民眾，有助提升高屏區整體醫療品質，平衡區域醫療資源落差。

▲▼衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

▲113年度醫學中心醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

健保署署長石崇良表示，這次評鑑效期生效日會回溯到今年1月1日，相關點值給付主要差異在住院病房，高坪區一年總額會在867億，增加一家醫學中心約增加8千萬左右，區域財務影響點值不超過0.001%，服務量能就醫人數可能受影響，目前該院每月門診約8.6萬人次、急診3100人次、住院2700人次。

至於牽涉民眾部分負擔增加的部分，石崇良說，會從3月1日開始適用新的價格。未經轉診直接看門診，區域醫院收費上限是240元，醫學中心收費420元，至於經過轉診，區域醫院收費100元，醫學中心收費170元；急診則是從區域醫院收費400元調漲為醫學中心收費750元。

▲▼衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

衛福部正著手醫院評鑑改革，邱泰源指出，會朝向各級醫院評鑑須落實有升有降評鑑制度，以維護醫學中心及各級醫療應有之醫療品質，同時需考量區域性醫療資源合理配置，共同完善分級醫療制度及健保個別總額自我管理制度。

衛福部將要求各醫學中心，強化其醫學中心任務，落實個別醫院總額自我管理制度，亦將持續改革評鑑制度，提升評鑑基準鑑別度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動，讓醫院評鑑結果更貼近醫學中心應有之高度醫療及急重症病人醫療照護、教學訓練、醫學研究等功能。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，衛福部已經於去年底開始收集意見，預計115年會有試評條文，下一輪醫院評鑑的116年正式實施。

▲▼衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

▲衛福部公布中南部醫院評鑑結果。（圖／衛福部提供）

目前全國共有23家醫學中心，分布如下：

▸台北區（10家）：台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東、台北慈濟、雙和
▸北區（2家）：新竹台大、林口長庚
▸中區（4家）：中榮、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫
▸南區（2家）：成大、奇美。
▸高屏區（4家）：高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚、高雄義大醫院
▸東區（1家）：花慈

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