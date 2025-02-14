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寒流來襲如何正確補充水份　不建議含糖飲料飲水量依個人調整

▲▼ 寒流來襲冷颼颼　如何正確補充水份 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

▲▼ 寒流來襲冷颼颼，醫師教你如何正確補充水份 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

冷氣團一波接著一波，氣溫持續下降。許多民眾為了維持體態與燃燒卡路里，仍會進行中重度運動。然而，在冬季，隨著運動量減少及出汗量下降，該如何適當補充水份？可以喝含糖飲料嗎？

嘉義慈濟診所腎臟科裘亮德醫師表示，無論季節如何，運動後都需要適時補充水。她建議運動每15至20份鐘就補充一次水份，切勿等到口渴、筋疲力竭，甚至運動結束後才考慮補水，這樣可能會增加脫水或中暑的風險。一般健康成人每日建議攝取約2000CC水份（包括飲食中的水份）。如果不喜歡白開水，也可以選擇無糖茶或適量黑咖啡，但應避免大量攝取濃茶或咖啡，以免咖啡因過量。

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▲▼ 寒流來襲冷颼颼　如何正確補充水份 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

裘醫師指出，市售運動飲料大多含有糖份，並不適合一般運動後飲用，特別是糖尿病患者應更加注意。運動時若攝取過多含糖飲料，可能影響糖份吸收，增加胃部負擔。不過，像馬拉松運動員、奧運選手等專業運動員，由於運動時間長、出汗量大，可能會大量流失水份與電解質，確實需要額外補充含糖及電解質的飲料，建議諮詢專業運動醫師或營養師，以確保攝取量適量。

那麼，究竟一天需要喝多少水？裘醫師表示：「喝水就像呼吸一樣，是自然需求，只要口渴時補充水份，基本上就足夠了。」當人體缺水時，血液滲透壓會上升，此時下視丘會調節生理機能，例如減少尿液排放及提高口渴感。

哪些狀況需要增加水份攝取呢？有些族群可能需要增加水份攝取，例如：泌尿道感染患者，建議每日攝取約2000cc水份，避免憋尿，以幫助排出細菌；反覆腎結石患者，增加水份攝取有助於稀釋尿液，減少沉澱物，降低結石形成的風險。此外，服用特定藥物者，如降血壓藥、抗生素、免疫抑制劑等，醫師通常會建議充分飲水，避免因為脫水而增加藥物對腎臟的負擔。

不過，並非所有人都適合大量飲水，裘醫師提到，以下族群應適量控制飲水量：心臟衰竭病人或水腫者：過量飲水可能加重心臟負擔；曾診斷為低血鈉者：過度補水可能導致電解質失衡，引發身體不適。其他容易因多喝水而造成低血鈉的族群還有：年長者、營養不良的人、或是服用某些身心科用藥的人等。

在冬天運動時，適當補水至關重要，但不建議飲用含糖飲料，以免影響健康。日常飲水量可依個人體感調整，口渴時補充即可。若有特殊健康狀況，則應依醫師建議調整飲水量，以維持身體最佳狀態。

 
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