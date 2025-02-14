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持續便血找無出血點　大林慈濟膠囊內視鏡顯影助開刀

▲▼ 腸胃道持續出血找無出血點 膠囊內視鏡建大功 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲ 民眾腸胃道持續出血，但找無出血點，最終膠囊內視鏡建大功 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

56歲的黃先生因為持續便血，就醫做胃鏡及大腸鏡檢查，遲遲無法找到出血點，經大林慈濟醫院腸胃內科醫師建議，自費接受膠囊內視鏡檢查後，終於在十二指腸後段發現一顆2公分的息肉，後續以內視鏡切除，解除出血危機。

大林慈濟醫院腸胃內科陳彥均醫師表示，小腸膠囊內視鏡主要適用於懷疑有小腸疾病的病人，特別是腸胃道出血，卻未能透過胃鏡或大腸鏡找到出血點者，由於小腸長度約300至500公分，若出血位置太深，加上腸道彎曲，即使是長200公分小腸鏡也很難完整檢查，通常中間會有一段腸道檢查不到，且檢查過程需要兩、三個小時以上，可能增加額外風險。

▲▼ 腸胃道持續出血找無出血點 膠囊內視鏡建大功 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院腸胃內科陳彥均醫師 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

此時便可考慮使用膠囊內視鏡做較為完整的初步診斷，由於膠囊內視鏡操作簡便，病人在吞下類似膠囊的攝影機後，此攝影機會在約12至13小時內持續拍攝小腸內部影像，同時將影像傳送至訊號接收器，待檢查完畢後，膠囊內視鏡會隨糞便自然排出丟棄，而訊號接收器則交由醫師進行影像判讀。

黃先生因血便問題就醫，做過胃鏡及大腸鏡，都未發現出血點。由於健保規定若要由健保給付膠囊內視鏡檢查費用，需要做過兩次胃鏡加上兩次大腸鏡，確定不是胃及大腸出血，再加上一次電腦斷層及一次小腸內視鏡，仍無法確診。因病人持續出血，家屬決定直接自費接受膠囊內視鏡檢查，以避開若要符合健保則需要較為繁瑣且可能拖延確診的時間。陳彥均醫師表示，檢查發現病人十二指腸後段有一顆兩公分大小的息肉，而此處是一般胃鏡常規上不易也不會去檢查的部位。之後此患者經過胃鏡進入將息肉切除後，檢查確認為良性息肉，出院前進行抽血追蹤，血紅素數值都維持穩定，已無出血問題。

陳彥均指出，由於小腸病變的機會比胃及大腸低很多，加上小腸檢查不易，因此臨床上很少安排小腸檢查，但小腸仍有病變可能，如因腫瘤、感染或藥物造成小腸潰瘍、慢性出血等，這些狀況下，小腸膠囊內視鏡都可以提供很好的診斷。

陳彥均醫師指出，如果病人小腸病變導致狹窄或是憩室等情況，膠囊有可能會卡在病變處無法排出，若是病人沒有開刀的禁忌症，仍可以嘗試檢查，即使膠囊卡在腸道內，至少能確認病灶所在，便於後續治療。但倘若患者對於可能卡在腸內而開刀很排斥，或是很擔心相關風險高，則不建議此項檢查。

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