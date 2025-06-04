賴苡任主張「非僅限罷免領銜人送件」　沈伯洋點1問題：會是場災難

▲罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，更換備位領銜人程序又因未達標宣告失敗，造成後續恐無法完成送件，而召集人賴苡任則向法院聲請假處分，主張非僅限領銜人才能送件。對此，民進黨立委沈伯洋今（4日）點出問題，如此一來，任何人都可以說要送件，但因為手上份數不足失敗，而規定又以一次為限或一次提出，那麼這個罷免就會沒有了，如果法院真的這樣裁定，那接下來會是一場災難。



賴苡任日前表示，《選罷法》第80條第3項規定，第二階段連署書，只能由領銜人送件！但他主張，罷免是直接民權，更是民意的展現，對於第二階段的連署書，不應該只限定一個人可以送件，這不僅僅是限制了10%民意的展現，更是讓一個領銜人有機會綁架10%的民意。

賴苡任認為，假設，領銜人與備補領銜人都意外身亡，按照現行《選罷法》，將出現一個大哉問，到底罷免案是繼續還是結束？又假設，被罷免方知道只要領銜人與備補領銜人都身亡，就沒有人送件，這個《選罷法》豈不是把領銜人的生命至於風險之中？

賴苡任直言，因此，第80條第3項就是一條違憲的法律，它是惡法。另外，賴苡任也向法院聲請假處分，請求法院命中選會就他提出的連署罷免函應予受理，讓他可進行送件，而非僅限領銜人送件。

對此，沈伯洋則認為，賴苡任主張不一定要領銜人送件，並請法院做相關假處分。但依照目前法條明確規定，送件必須要是領銜人，且要一次提出。

沈伯洋點出問題，先不說當事人的適格問題，如果法院認同賴苡任的主張，那就表示誰都可以送件罷免，如此一來，只要任何人住在士林北投，然後說要送件，但因為手上份數不足失敗，而規定以一次為限或一次提出，那麼這個罷免就會沒有了。

沈伯洋直言，如果法院真的這樣裁定，那接下來罷免會是一場災難。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）