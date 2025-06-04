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曝「小草1人就交出2861份罷瑤連署」　黃光芹：國民黨該好好反思

▲▼罷瑤連署份數統計表，小草1人交出2861份連署。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲罷瑤連署份數統計表，小草1人交出2861份連署。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，進入二階最後衝刺，力拼在6月7日截止日前收集約2.7萬份連署書，召集人賴苡任日前則透露，目前還差5000份連署書。對此，媒體人黃光芹3日貼出一張罷瑤連署統計表，她透露，傳聞中有位「熱血草」，從4月開始，總是1人單槍匹馬，到街頭或市場去求連署，每天幾十份、幾十份這樣送，最終完成了2861份連署。她也質疑，現在連1席綠委可能都罷不了，國民黨該好好反思，只是主席朱立倫的問題？還是集體共業？

黃光芹表示，3日訪問罷免吳思瑤團體召集人賴苡任，事前給了她1份罷瑤連署份數統計表，其中有位小草，他們幫忙取了個名字叫「熱血草」，只知道這位小草姓周。

黃光芹指出，從4月開始、一直到5月底，這位小草總是默默地到連署站領空白連署書，1個人單槍匹馬，到街頭或市場去求連署，每天幾十份、幾十份這樣送，最終幫國民黨完成了2861份連署書，堪比選區幾位民代的水位，更是只交出131份連署書的議員侯漢廷的21.8倍。

黃光芹質問國民黨，應該要好好反思，何以退無可退，連民進黨1席立委可能都罷不了？這只是朱立倫主席的問題嗎？還是集體共業？

▼罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

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