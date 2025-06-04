國民黨「抗罷四天王」曝光！　辣個男人又來了

▲韓國瑜仍是藍營人氣天王，反罷邀約幾乎遍布各區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大罷免三階投票有望在2個月內舉行，遭連署罷免的31席國民黨立委全面備戰，比照大選展開陸空作戰。本刊調查，為拉抬支持者投票動力，藍委瘋找黨內大咖助拳，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜，反罷邀約不斷，儼然成為藍營「催票四本柱」；不僅如此，藍委想拉攏民眾黨支持者，開始自主藍白合，積極與白營民代、KOL同框合體，力拚罷免不同意票極大化。

罷藍委二階連署全台共31區送件，正值40天查對期間，民進黨團總召柯建銘在端午連假於臉書發文，抨擊藍白立委賣台、舔共、叛國，因此非罷不可，「（投票日）就在726、823！」儘管柯事後強調，相關日期為合理推斷，中選會也澄清該說法僅是個人評估，藍營依舊砲火全開，批柯是中選會太上皇，藍綠隔空唇槍舌戰，為熱度下降的罷免話題增添柴火。

▲藍營426凱道大遊行後，藍軍士氣明顯增加。

本刊調查，對於罷免成案，多數藍委早有心理準備，唯獨對投票日期不明朗感到焦慮，因罷免投票不像一般選舉，無法收受政治獻金，在具體投票期程未定的狀況下，銀彈和其餘選戰資源難做細緻規劃應用，只能先從陸戰基本功做起，二階連署過關的藍委選區，普遍共識都是回歸基層，減少刺激藍綠對立的公開發言「就是提前進入選戰模式」，為約2個月的罷免熱戰做準備。

除了啟動選舉模式，前往市場掃街、追垃圾車、站路口拜票，藍委也依照各自選區特性，找黨內大咖「掛號」，請他們獻聲協助錄製反罷語音，授權合照做宣傳看板、文宣，並預排後續掃街時間，復刻大選母雞拉抬小雞策略。

▲侯友宜擁本土形象，被看好能跨越藍綠催票。

本刊調查，藍營人氣最旺的4人，分別是台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及立法院長韓國瑜；其中，蔣個人形象佳，盧擁施政成績，能替在地立委加分，韓則收到最多「掛號單」，行程涵蓋北中南，受封花蓮王的國民黨團總召傅崐萁，也已邀韓到花蓮縣站台，中部甚至有個別藍委一口氣開出六個行程邀約，連黨員、黨籍里長參加的固本會報，都希望韓參加，不難看出他的高人氣。

侯友宜因本土色彩濃厚，能說流利台語，加上又是南部出身，基本盤跨越藍綠，在軍警族群、中南部同鄉會等系統具相當影響力，像在北市藍委王鴻薇選區，侯就被視為催票奇兵。另方面，藍營中部反罷陣營近來也規劃，找前台中市長胡志強固樁，更不排除打女力牌，商請黨內大老的夫人協助催出中間選民票源。

▲蔣萬安6月12日結束市政總質詢後，將啟動反罷行程。

不只找黨內大咖反罷，藍委為拉攏白營支持者，也開始頻繁合體民眾黨民代，或上KOL直播「刷臉」，號召小草屆時出門投票。 藍營按過去經驗分析，若投票率落在6成5至7成，舉凡直轄市長、縣市長等地方選舉，都對藍軍有利；一旦投票率直逼7成5，即正副總統選舉，最近幾次皆綠營勝出，推估反罷投票率要衝到6成5至7成，藍委即有望守下席次，所以白營支持者在罷免三階投票牽動勝果，扮演重要角色。

▲盧秀燕最快6月北上反罷輔選，7月中下旬再回防本命區台中。



更多鏡週刊報導

時事焦點／搶拉四本柱、合體白營拚人氣 藍抗罷衝6成投票率

藍抗罷找解方1／盧秀燕、蔣萬安待命救援 2大重災區罷免結果成指標

藍抗罷找解方2／「藍不夠草來湊」 藍委脫困關鍵數字曝光