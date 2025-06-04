侯漢廷被點名「不如小草」　親曝僅交131份罷瑤連署書實情

▲北市議員侯漢廷。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，力拼在6月7日截止日前收集約2.7萬份連署，而媒體人黃光芹3日貼出連署統計表指出，1位小草完成了2861份連署書，堪比幾位民代的水位，更是只交131份連署書的議員侯漢廷的21.8倍。對此，侯漢廷今（4日）回應，一直以來民眾若是想要送件給他，他都是告知送往最近的議員服務處或總部，所以無法統計有多少連署書由他這裡送出。他感嘆，連署的最後一哩路，此時聽到有人說他收集連署太少，心中百味雜陳。



黃光芹3日發文表示，罷免吳思瑤團體召集人賴苡任，事前給了她1份罷瑤連署份數統計表，其中有位小草，從4月開始、一直到5月底，總是1個人單槍匹馬，到街頭或市場去求連署，每天幾十份、幾十份這樣送，最終幫國民黨完成了2861份連署書，堪比選區幾位民代的水位，更是只交出131份連署書的議員侯漢廷的21.8倍。

對此，侯漢廷回應，自從罷免開始，只要有人邀請他去助講，無論在哪裡他都會前往。雖然他還在負債，派報、印製文宣等，他都咬牙全力衝刺。

侯漢廷透露，國民黨的朋友有蒐集連署書的責任額，因此只要是他跟國民黨的朋友一起前往市場、捷運站、公園呼籲連署，都當場全數交給他們或是罷免總部。

侯漢廷說，而且一直以來民眾若是想要送件給他，他也是告知送往離自己最近的議員服務處或者是總部就可以了，所以自己也無法統計有多少連署書是由他這裡送出。

侯漢廷再說，連署的最後一哩路，大家要更加的團結衝刺，此時聽到有人說他收集的連署書太少，心中百味雜陳。

最後，侯漢廷強調，連署書收件時間到本週末，乃至補件期間皆能繼續連署，請各位將連署書送到最近的議員服務處或罷免總部皆可。

▼罷瑤連署份數統計表，小草1人交出2861份連署。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹，點圖放大）