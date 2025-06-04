不只告罷團！今加告柯建銘求償百萬　羅智強轟：凡造謠者必付出代價

▲羅智強駁斥打電話騷擾，將加告柯建銘並求償百萬。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強近日遭罷團指控，利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，羅智強則回擊，自己從未打電話給柯，但罷團仍大肆宣傳，因此決定提告，未料，柯建銘後續仍咬定「很確定是羅智強打的」。對此，羅智強今（4日）表示，恭喜柯建銘，原本並不打算計較，但如今卻公開再造謠一次，那就是蓄意毀謗，所以，加告柯建銘，求償100萬！凡造謠者，必須付出代價，就當是柯建銘主動奉上，支援對抗惡罷的糧草。

羅智強表示，告訴大家一個好消息，每天肖想當立法院長的柯建銘，這次準備踢到鐵板了，自己已經正式委託律師，加告柯建銘，求償100萬元！

羅智強指出，在朝野協商時，柯建銘突然莫名其妙地說「羅智強打電話給我」，自己當場就表明「可以提供通聯紀錄給你看」，整段協商現場都有立法院影音紀錄佐證。當時柯建銘走到他身邊，他也直接告訴柯「我根本沒有你的電話號碼，也沒有你的LINE，我怎麼打給你」，現場包括徐巧芯、王鴻薇都聽得一清二楚，他已經明確澄清。

羅智強說，原本也沒把這當一回事，畢竟柯建銘向來語不驚人死不休，就當開個無聊玩笑。結果沒想到這個胡言亂語，竟成為「大安罷團」的造謠素材！

「罷團不只照單全收，還進一步繪聲繪影、編劇演出」，羅智強提到，罷團說什麼他「打無聲電話惡作劇」、「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不說話」，簡直像是親眼看見一樣！他也已嚴正澄清，絕無此事，也正式對罷團提告。但柯建銘受訪時，還是公然聲稱「很確定是羅智強打的」，指控他干擾朝野協商。

羅智強再說，恭喜柯建銘，本來還當在開玩笑，原本並不打算計較。但如今卻公開再講一次、正式造謠一次，那就是蓄意毀謗。所以，沒別的話好說就是告！

羅智強強調，到底有沒有打電話給柯建銘，其實極好釐清，只要一對通聯紀錄，一翻兩瞪眼。更可笑的是，罷團說是「未顯示號碼」打來的，結果卻一口咬定是他打的，難不成他們跟王義川一樣，有辦法監控手機訊號？

羅智強直言，這種自相矛盾、毫無邏輯的低級謊言，罷團與柯建銘卻要大張旗鼓地操作，目的無非就是抹黑、毀損名譽、詆毀適任立委的資格。

最後，羅智強說，所以他加告柯建銘，求償100萬元，自己說過，凡造謠者，必須付出代價！也謝謝柯建銘，這筆100萬，就當是主動奉上，支援他對抗惡罷的糧草。

▼柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）