屏東「有錢老闆求娶」要生育！男神回1句　全場笑爛：超上進

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在Threads發文，表示屏東有一位有錢老闆在徵婚，並有生育的要求，想詢問是否有人有意願。沒想到，PO文掀起熱烈回響，甚至有男網友留言報名，而幽默的回應戳笑大票人。

女網友近日在Threads提到，「請問有人要嫁屏東有錢老板嗎？要生育，謝謝。」

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簡短的徵婚文，狂吸大票網友朝聖留言，不少人認真表示，「直接報個價吧！畢竟有錢老闆，錢是他的也不是我的，看是要台北買個房子還是怎麼樣，我混血兒基因應該不錯，然後可以幫生不嫁嗎？不想當免費保母」、「已經結過婚的可以嗎？能帶老公、兒子一起嫁進去嗎」、「我阿嬤7X歲，想報名可以嗎」、「先報價唄！可以代孕不結婚啦」、「嫁過去有七天鑑賞期嗎？」「阿北我不想努力了」。

▲男網友幽默回應。（圖／翻攝自Threads）

有趣的是，不少男生也自告奮勇，其中一位男網友神回表示，「男生可以嗎？沒生育過，但願意學。」這番話戳笑一票人，紛紛回應「願意學是三小哈哈哈，我真的會笑瘋，太可愛了，這世界終於瘋成我想要的樣子了」、「願意學習的精神值得嘉許」、「我真的是孤陋寡聞，從沒見過像你這麼願意學習的人」、「這麼上進的人，怎麼能不選呢」、「見證奇蹟」。

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