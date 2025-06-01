立可白「藍色、紅色」差在哪？　官方公布答案：讓大家有更多選擇

▲紅、藍兩款修正液差在哪？（圖／翻攝自Threads／pentelhongkong）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會用修正帶來修正錯字，但也有人還是習慣使用立可白。Pentel飛龍的修正液相當有名，且還分為紅色和藍色，因此近日就有網友好奇，這兩款的差異到底是什麼？話題引起討論，Pentel香港官方帳號的小編也詳細說明，「原則上功能沒有分別」。

日前有網友在Threads上好奇拋問，Pentel紅色和藍色的修正液，有什麼差別呢？不少網友就熱議，「紅色半分鐘才會乾，藍色只要三十秒」、「紅色是塗掉紅筆，藍色是藍筆」、「其實沒差，只是給你選色的機會」、「疑惑幾十年」、「選紅色比較不容易被拿錯嗎？因為大家正常都拿藍色」。

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Pentel香港官方帳號的小編就解釋，其實台灣飛龍過去曾在臉書上說明，紅色、藍色修正液內的液體是一樣的，都有速乾功能，所以「原則上功能沒有分別」，只是為了讓大家有不同的顏色選擇，才會推出兩款顏色。

不過小編之後也在Threads上另發一篇文詳細說明，其實各個國家、地區所販售的修正液型號和包裝都不太一樣，「台灣圖片中的紅色易壓迷你修正液香港沒有賣，而我們這邊的藍色和紅色修正液甚至連容器也不同，用法上也或多或少有點分別」，以香港來說，紅色款可根據按壓力度調整量，藍色款則較適合小範圍塗改。