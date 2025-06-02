誇張！2屁孩樓梯高處「狠摔Youbike」毀損　業者：不排除提告

▲2學生將Youbike摔落的地點，就在小港區「坪鳳公園」的行人樓梯步道。（圖／翻攝Threads@power_water9999）

圖文／CTWANT

高雄市小港區坪鳳公園，今（2）日發生一起離譜行徑！有2名國中生將Youbike腳踏車，惡意從樓梯高處狠摔破壞，此事曝光後引發大批網友怒批，且2人遭起底是高雄市立中山國中學生，校方對此則回應「很痛心」，並強調會與涉案學生共同面對，但腳踏車公司則表示「不排除尋求法律途徑。」

一名網友今日在Threads社群平台上傳1則轉載影片，內容顯示有2名高雄市立中山國中生，分別將2部Youbike腳踏車，故意從高坪二十五路坪鳳公園，往高坪二十七街的行人樓梯步道重摔，導致腳踏車不敵撞擊受損，豈料2人竟未覺得不妥，甚至在旁訕笑嬉鬧。此舉曝光後引發網友撻伐「猴孩子」、「真丟臉」、「1臺聽說10萬上下」及「破壞公共設施不好笑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，Youbike微笑單車公司知情後，已在第一時間報警處理，並擔憂會有其他不知情的民眾騎乘，因此會先尋獲受損車輛，接著強調學生行為很明顯違反使用條款，對此不排除尋求法律途徑。

校方說明，校方對此回應「很痛心」，雖然事發地點位在校外，但本校已開會做個案討論，同時強調將與涉案的2名學生共同面對，並連繫其家屬了解學生狀況，藉機教育維護公共設施的重要性及導正觀念。

延伸閱讀

▸ 夫妻亂坐高鐵商務車廂對號座 他秒檢舉：掏錢啊

▸ 赴日旅遊幫親戚代購！他扛重物逛街 回程赫見「行李24.5公斤」傻眼

▸ 原始連結