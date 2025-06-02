回國自動通關！機器「一句話」爆多台人秒噴淚：直接哭出來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

大多台人出、回國的時候，都可以走自動通關通道。有網友表示，每次回台灣走自動通關時，聽到機器一句錄音，總會莫名心安感動。貼文引來大量共鳴，不少人也直呼有魔力，「在國外留學好不容易回台灣，聽到移民官對我說歡迎歸國，眼淚會頓時在眼眶內打轉」、「超喜歡那句。」

原PO在Threads表示，自己有個很奇怪、會覺得心安感動的瞬間，就是每次回台灣，走自動通關通道時，聽到機器一句「歡迎歸國」。

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貼文引發熱論，留言串立刻湧入回應，有人說在國外留學，一年才回一次家，光是聽到海關說「歡迎回家」眼淚就止不住。也有網友表示，即使是冷冰冰的機械聲，「但站在機器旁邊聽到那句話真的很想哭，感覺自己很荒謬，但它真的很重要。」

還有人分享，「聽到機長廣播也會很感動：『如果台灣是你的家，歡迎回家』」、「第一次最感動的時候是好幾年前沒有那麼多通關機器，還走人工櫃檯，移民官蓋完章跟我說：歡迎回國」、「2022年8月，因為新冠兩年沒辦法回家。那天在松山機場排隊做完篩檢，確認可以入境，快速通關後，聽到『歡迎歸國』，直接哭出來」、「穿過雲層，看到中央山脈的時候都好感動。」

大票網友瞬間超感性，「有，歸國兩個字會有種狠狠的撞心臟的感覺，還會內心回應『我回來了』。飛機輪子穩穩降落溜在跑道上的時候，也有這個感覺『我到了：）』」、「飛機飛回台灣，感覺到輪子觸地的瞬間會微笑，每次都這樣，也不知道為什麼」、「原來不是只有我聽到歡迎歸國會有這種感覺。」