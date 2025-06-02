FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

▲美國科羅拉多州爆恐攻 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）2日表示，科羅拉多州波爾德巿（Boulder）一場挺以色列示威活動遭遇攻擊，初步研判為「有針對性的恐怖攻擊」，目前正由聯邦與當地執法機構聯手調查。

法新社報導，巴特爾在社群平台X上發文指出，「我們已瞭解並且正針對科羅拉多州波爾德巿一起有針對性的恐怖攻擊進行徹底調查。我們的探員與當地執法人員已抵達現場，隨時掌握更多情資並將更新進度。」

根據美國媒體報導，事件發生在波爾德市中心地區，一名男子疑似朝參與挺以色列示威的群眾投擲一枚類似自製汽油彈的物品，現場出現爆炸與濃煙，造成數人受傷。

波爾德警方亦在X平台上證實，事件發生於13街（13th Street）與珍珠街（Pearl Street）交會處，並指出有多名受害者，提醒民眾避免靠近該區域，以利調查與搜證進行。

國際猶太人非政府組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）發文證實，該場名為「為生命而跑」（Run for Their Lives）的活動，是當地猶太社群每週舉辦的集會，旨在聲援被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）挾持的人質。

反誹謗聯盟表示，這起針對猶太社群的暴力事件「令人髮指」，呼籲當局從嚴追查並保障示威者安全。目前尚未有嫌犯被捕的消息，警方持續追查攻擊者身分與動機。