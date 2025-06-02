　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

▲美國科羅拉多州爆恐攻 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國科羅拉多州爆恐攻 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）2日表示，科羅拉多州波爾德巿（Boulder）一場挺以色列示威活動遭遇攻擊，初步研判為「有針對性的恐怖攻擊」，目前正由聯邦與當地執法機構聯手調查。

法新社報導，巴特爾在社群平台X上發文指出，「我們已瞭解並且正針對科羅拉多州波爾德巿一起有針對性的恐怖攻擊進行徹底調查。我們的探員與當地執法人員已抵達現場，隨時掌握更多情資並將更新進度。」

根據美國媒體報導，事件發生在波爾德市中心地區，一名男子疑似朝參與挺以色列示威的群眾投擲一枚類似自製汽油彈的物品，現場出現爆炸與濃煙，造成數人受傷。

波爾德警方亦在X平台上證實，事件發生於13街（13th Street）與珍珠街（Pearl Street）交會處，並指出有多名受害者，提醒民眾避免靠近該區域，以利調查與搜證進行。

國際猶太人非政府組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）發文證實，該場名為「為生命而跑」（Run for Their Lives）的活動，是當地猶太社群每週舉辦的集會，旨在聲援被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）挾持的人質。

反誹謗聯盟表示，這起針對猶太社群的暴力事件「令人髮指」，呼籲當局從嚴追查並保障示威者安全。目前尚未有嫌犯被捕的消息，警方持續追查攻擊者身分與動機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照
大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染
好多人生病！　醫建議「2症狀」新冠快篩
台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流
78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了
快訊／國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

川普本週將與習近平通電話　美官員：雙方已展開密切協調

地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

澤倫斯基點頭了！同意俄方提議　烏克蘭出席6/2和談

烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機影片曝光

德國醫院高齡病房起火　3病人死亡、55受傷

不只2座橋垮！俄軍用列車被炸　烏克蘭：摧毀俄關鍵後勤命脈

印度男暴怒斬首嫂嫂！　「提頭顱去自首」路人全嚇壞

母嗑藥激戰男友「逼17歲女兒觀戰」　傳性愛片、縱容他脫褲性騷

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

川普本週將與習近平通電話　美官員：雙方已展開密切協調

地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

澤倫斯基點頭了！同意俄方提議　烏克蘭出席6/2和談

烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機影片曝光

德國醫院高齡病房起火　3病人死亡、55受傷

不只2座橋垮！俄軍用列車被炸　烏克蘭：摧毀俄關鍵後勤命脈

印度男暴怒斬首嫂嫂！　「提頭顱去自首」路人全嚇壞

母嗑藥激戰男友「逼17歲女兒觀戰」　傳性愛片、縱容他脫褲性騷

泰勒絲差點唱進大巨蛋！　「告吹關鍵原因」曝光：看明年是否有機會

加薩援助點變屠宰場！哈瑪斯控以軍槍殺平民　釀31死169傷

FBI：科羅拉多州「恐攻」朝人群丟汽油彈　傳挺以示威遇襲

許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

綠帽夫扮柯南崩潰　驚見妻自拍不雅片挑逗3男

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

《棒棒堂》王子也爆閃兵！活動急喊卡「老實說原因」搭檔陶晶瑩體諒了

川普本週將與習近平通電話　美官員：雙方已展開密切協調

陸軍少校偷拍好市多女店員　六軍團回應了

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

【印堂露餡了】聽牌卻不知被額頭出賣　 友看她獨自自信樣全笑翻XD

國際熱門新聞

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

澤倫斯基同意俄提議！烏出席6/2和談

母嗑藥激戰男友　逼17歲女兒觀戰

印度男斬首嫂嫂　提頭顱去自首嚇壞路人

地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

德國醫院起火　3死亡、55受傷

股神巴菲特生活簡單出名　只建議這輩子3件事「值得揮霍」

日女坐博愛座「滑手機」遭老翁肘擊！

高空嗑藥　英航空少「商務艙全裸熱舞」

俄軍用列車被炸　烏：摧毀關鍵後勤命脈

在家煮飯遭鱷魚拖走！　懷胎8月孕婦淹死

遭爆狂嗑藥　馬斯克澄清「我沒吸毒」

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

更多熱門

相關新聞

美官員：川普本週將與習近平通電話

美官員：川普本週將與習近平通電話

美中貿易談判再現波瀾之際，白宮官員1日透露，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將在不久後通話，力拚解決近期因稀土出口問題導致的協議危機。川普日前批評中方違反雙方在日內瓦達成的初步協議，北京則被指控以緩發稀土出口許可卡住供應鏈，衝擊美國汽車與科技產業運作。

以軍開火　加薩物資發放點附近至少26死

以軍開火　加薩物資發放點附近至少26死

ChatGPT生成不存在案例　美律師挨罰

ChatGPT生成不存在案例　美律師挨罰

美若認俄占克里米亞　蓬佩奧：史詩級錯誤

美若認俄占克里米亞　蓬佩奧：史詩級錯誤

美卡車翻覆「1400萬蜜蜂」越獄！恐怖畫面曝

美卡車翻覆「1400萬蜜蜂」越獄！恐怖畫面曝

關鍵字：

美國聯邦調查局FBIKash Patel科羅拉多州Boulder以色列猶太人北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

鬼鬼突曬混血女娃照

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

氣象署突發「太空天氣特報」！

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

高雄名店蛋糕有巨大活蟑螂！衛生局出手

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面