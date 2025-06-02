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大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

▲上廁所。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲在外如廁後擦拭可「濕乾」搭配使用，以保護肛門周圍皮膚。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

不少人對「大號」後究竟如何清潔肛門周圍才是最乾淨的，都有程度不一的困擾，對此，大腸直腸外科醫師陳威佑建議，若是在外，可攜帶濕紙巾輔助清潔，不僅更加乾淨，也能有效降低單純乾擦所造成的感染與發炎風險；在家則可使用免治馬桶進行水洗，兼顧清潔與舒適。

陳威佑在個人粉專指出，正確的肛門清潔方式關係到個人衛生，也直接影響痔瘡惡化風險與感染機率。他建議，在家如廁後以免治馬桶或蓮蓬頭水洗，搭配衛生紙輕壓擦乾，能減少摩擦、降低糞便殘留與異味，對肛門皮膚的保護尤為重要。

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對於免治馬桶的使用，陳威佑提醒應選擇溫水模式，避免冷水或熱水造成皮膚刺激；同時水壓不宜過強，以防損傷肛門黏膜、影響靜脈循環。清洗後務必使用乾紙巾輕拍擦乾，避免濕氣滯留導致細菌孳生。

至於在外不便使用水洗設備的情況下，他建議攜帶低刺激性的濕紙巾替代，一般乾紙巾因摩擦力大，容易使肛門皮膚破損，增加發炎與感染的風險。濕紙巾則能軟化糞便殘留，提升清潔效果，尤其適合痔瘡患者與肛門皮膚敏感者使用。

陳威佑也提醒，挑選濕紙巾時應避免含有酒精或香精等成分，這些刺激性物質可能破壞皮膚天然屏障，導致紅腫或搔癢。選擇成分單純、標示低敏的產品，才能真正達到溫和清潔的效果。

他最後呼籲，無論在家或外出，如廁後的清潔都是健康管理的一環，透過正確方式保護肛門皮膚，也有助預防相關疾病。

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