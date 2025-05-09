2歲童「躲進UNIQLO外套展示架」便便　爸爸大力稱讚被罵翻

▲帳號發布道歉文。（圖／翻攝自Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會去UNIQLO買衣服，然而，近日卻有家長貼出一篇道歉文，透露女兒和UNIQLO蘆洲長榮店的「磁場」很合，所以都會窩在衣服裡面大便，如果有客人買了衣服，卻發現有「淡淡的公主屎味」，他們一定會負責到底。只是文章曝光後，大票網友都罵翻了。

該帳號的經營者模擬2歲10個月大的女兒的口吻，在Threads、IG上發布道歉文。文中寫道，「老娘長期服用便祕處方籤已經兩年多」，無奈近期效果不彰，但沒想到爸媽竟發現，UNIQLO蘆洲長榮店的氣氛和磁場，都很適合無痛排便，「幾周測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意」。

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文章也寫道，若UNIQLO近期接到客戶投訴，說衣服上有「淡淡的公主屎味」，可以聯絡他們，他們會負責到底，非常感謝UNIQLO提供這麼完美的場地，讓長期受到困擾的小菊花得到救贖，很感謝蘆洲長榮店的包容和理解。

從帳號貼出的影片也可聽見父女對話：

女童：我在大便了。

父親：你說什麼。

女童：我在大便。

父親：你在大便喔？

女童：不要理我。

父親：好，有大出來嗎？

女童：等一下就大出來了。

父親：是喔，好。

女童：大出來很舒服。

父親：大出來很舒服喔？

女童：大便屁股......很強壯。

父親：很強壯喔？

女童：蹲著大完，很強壯喔。

父親：你每次便祕，把鼻帶你來這裡你都會大便對不對？

女童：嗯，我都會大便。

父親：你每次便祕大不出來，我都帶你來這裡。

女童：都沒有人耶。

父親：真是神奇，UNIQLO棒！

該則文章曝光後，大票網友罵翻了，「所以是固定幾周都跑到營業場所讓小孩上廁所？請問店員知情嗎？還公主屎味，為什麼店家要承擔你小孩的排便狀況啊」、「為什麼父母寵小孩寵成這樣？不合理的事情父母卻允許，難道小朋友不該從小教導嗎」、「認真？這位爸爸是不是覺得自己很幽默好笑」、「你到底怎麼會覺得這是一個合理的行為」。也有網友則說，「一堆人不知道小朋友需要包尿布這件事？還好嗎各位」。

▲該帳號回應網友。（圖／翻攝自Instagram）

而在IG上，也有網友直呼「沒水準兼沒家教」。結果該帳號便回應，「酸民奧客我見多了，像您那麼實在的沒幾個，但我真的無法叫一個兩歲小孩把三天沒大出來的屎忍住不拉，當下員工也有來關心狀況，造成您不適，再跟您深深至（致）歉，往後我們夫妻倆也會盡量忍住，不在公共場所大便，以防被公審」。

針對此事，該門市稍早表示，「不好意思，我們這邊沒辦法做任何回應」。