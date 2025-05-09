爸爸道歉澄清！女童在UNIQLO「只是有便意」：無法控制大小便時機

▲原文引發網友不滿。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

一對夫妻在IG、Threads上發布影片，透露2歲10個月大的女兒在UNIQLO蘆洲長榮店大號，如果有客人發現衣服上有「淡淡的公主屎味」，他們會負責到底。影片曝光後，被大票網友罵翻，稍早爸爸再度發文並道歉，說小孩有包尿布、穿褲子，對於躲到衣服後方確實是家長的疏失，真心向店家和大眾道歉。

該帳號的經營者模擬2歲10個月大的女兒的口吻，在Threads、IG上發文表示，「老娘長期服用便祕處方箋已經兩年多」，無奈近期效果不彰，但沒想到爸媽竟發現，UNIQLO蘆洲長榮店的氣氛和磁場，都很適合無痛排便，「幾周測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意」。

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文章也寫道，若UNIQLO近期接到客戶投訴，說衣服上有「淡淡的公主屎味」，可以聯絡他們，他們會負責到底，非常感謝UNIQLO提供這麼完美的場地，讓長期受到困擾的小菊花得到救贖，很感謝蘆洲長榮店的包容和理解。

事件曝光後，大票網友感到不滿。稍早女童父親透過Threads發文表示，關於UNIQLO影片，造成社會觀感不佳和不適，深感抱歉，但他也想藉此機會澄清並解釋，小孩是有包尿布、穿褲子的，不是多數人認為的隨地大小便，且他實在無法控制孩子大小便的時機。

▲爸爸道歉並澄清。（圖／翻攝自Threads）

父親也強調，該段影片中，女兒並沒有真的排便，只是有便意，而對於原文提到的「淡淡的公主屎味」是他一貫的發文風格。不過對於踩到貨架上、躲到衣服後方，確實是家長的疏失，他們沒有馬上提醒並制止孩子，對此他要向店家、社會大眾道歉。

父親也透露，當下員工有前來溫馨提醒，他們也有馬上道歉，並要孩子快點出來。他們也已經主動聯繫UNIQLO，盼能誠意溝通並且負起應負的責任。

只是文章底下，不少網友仍直呼，「拜託UQ告你，我是蘆洲人但我不敢去長榮路街邊店消費」、「好爛的道歉，把低級幽默包裝成個人風格」、「所以小孩是你賺取流量的工具嗎」、「小孩都幾歲了，你身為家長沒有教導排便訓練？而且居然覺得他躲在衣架後面大便是值得鼓勵且開玩笑的語氣」。

針對此事，該門市稍早表示，「不好意思，我們這邊沒辦法做任何回應」。