怕被回收！7旬翁「代收」鄰居水溝蓋挨告　非惡意判免刑

▲7旬翁挪鄰居水溝蓋「代保管」，法官認情堪憫恕判免刑。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名鍾姓男子被控竊取鄰居家門前的2片水溝蓋。基隆地方法院審理時，鍾男解釋，他當時是擔心水溝蓋被回收人員拿走，出於好意才將水溝蓋移至自己住處門前暫放，但一直無人前來認領。法官考量鍾男因善意行事卻不知應報警處理，並非貪婪之徒，且已歸還水溝蓋，加上涉案物品價值輕微，認定本案情有可原，因此判決鍾男免刑。

判決書指出，76歲的鍾姓男子於2024年11月9日7時42分許，被控竊取蔡姓鄰居放置在門前的2片水溝蓋。蔡姓鄰居發現後報警處理，經調閱監視器畫面，確認鍾男取走了價值4000元的水溝蓋。檢方偵查後，依竊盜罪嫌將鍾男起訴。

審理過程中，因鍾男有重聽情況，由李姓友人協助答辯。鍾男向法官表示，他當時是擔心鄰居的水溝蓋遭回收人員取走，出於善意才將水溝蓋移至自家門前保管，但始終無人前來領取，並無竊盜意圖。

法官審理後認為，鍾男所涉竊取的2片水溝蓋價值確實輕微，且已全數歸還給被害人。經查鍾男無前科紀錄，此次行為係因善意處事但未循正當管道處理所致，並非出於貪婪或強取豪奪之心，屬一時失慮觸法。綜合考量後，法官認定本案情節確有可憫恕之處，因此判決鍾男免刑。