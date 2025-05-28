IC大廠副總妻遭爆「專睡處長」網紅公審她半年賺流量　慘被判刑

▲面板大廠處長自爆偷吃3女，網紅「凱薩琳・孔」影射其中一名小三為劉姓女子，挨告被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

某面板大廠許姓處長前年自爆和3名女子不倫，網紅「凱薩琳・孔」發文影射其中「寶貝3號」是劉姓人妻，並說她「專睡處長」、「高端玩家」，還指劉女的老公從IC設計大廠的處長升上副總，年薪2千萬，但「有夠可憐，頭頂超綠」，被劉女求償百萬。民事上，法官認為「凱薩琳・孔」損害劉女名譽權，判她要賠20萬，刑事上，則依她犯10個犯散布文字誹謗罪，各處3到4月徒刑，又犯4個公然侮辱罪，各處拘役59日，應執行有期徒刑10月，拘役120天，都可易科罰金。

回顧整起案件，面板大廠一名許姓處長在2023年8月16日時，自爆即使跟妻子結婚多年，仍和公司供應商、客戶亂搞男女關係，分別為一名離婚單親媽媽、兩名已婚有孩子的人妻，並在文內介紹與3女的情趣事項，還透露會以上課、出差兩天一夜等方式外遇，時間不僅重疊，多年來持續至今。

網紅「凱薩琳・孔」看完3女的私密影片後，在粉專陸續發文，影射一名劉姓女子就是小三「寶貝3號」，說她「現任老公本來是IC設計大廠的處長，現在則是副總」，指劉女私生活非常驚人，「上班睡○○處長，下班睡○○處長、橫批：專睡處長」、「人生非長官不睡」、「副總是個憨厚老實的純情男，有夠可憐，頭頂超綠」、「螃蟹爬牆副總夫人」，更罵劉女為「渣女」、「塑膠人」、「傳說中整形整到壞掉，而且奶奶還比頭大、嘴唇跟小丑一樣的○○寶貝」，被劉女告上法院。

台北地院審理，民事上，法官認為，「凱薩琳・孔」在臉書上的言論，已能讓讀者聯想到劉女，且根據許姓處長的貼文指出，寶貝3號「已婚，育有一女。多年前供應商，到現在雖然已婚，但我還是不放過可以玩的機會，雖然有上述可以固定打炮的對象，但我還是每天都必須要跟她聯繫搞曖昧」，可見許處長在劉女婚後雖繼續聯絡，但兩人並沒有發生關係，「凱薩琳・孔」卻羞辱、醜化劉女，已使劉女的名譽權受損，判「凱薩琳・孔」要賠劉女20萬。

刑事上，法官則表示，「凱薩琳・孔」為博取流量及關注，謀求私利，公然貼文任意傳述劉女私德不檢，恣意侮辱，不斷以諧音或音譯方式公布劉女的姓名、英文名字，並標明劉女及其丈夫任職公司及職務，已揭露劉女個資，犯行合計達14次，時間橫跨約6個月，貶損劉女的名譽甚鉅，審酌「凱薩琳・孔」以寫作為業，月入約4萬元，依她犯10個犯散布文字誹謗罪，各處3到4月徒刑，又犯4個公然侮辱罪，各處拘役59日，有期徒刑部分，應執行10月徒刑，拘役部分則應執行120日。皆可易科罰金。可上訴。