未打方向燈變換車道挨罰3千　駕駛辯「遭檢舉人逼車」結果曝

▲高雄高等行政法院 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子駕駛自小客車行經台屏東縣竹田鄉台88線快速公路時，跨越路面穿越虛線變換車道，未依規定使用方向燈，遭民眾檢舉，警方依《道路交通管理處罰條例》第33條開單告發並被裁罰新臺幣3000元。他主張檢舉人自始尾隨約56秒、持續鳴喇叭逼車，導致其分心未操作方向燈；並指該違規先於檢舉，程序不公，請求撤銷處分。法院審理發現檢舉人並無逼車行為，裁定駁回該訴訟。可上訴。

裁定書指出，黃姓男子於113年5月23日下午4時多，駕駛自小客車行經竹田鄉台88線快速公路時，跨越路面穿越虛線變換車道，未依規定使用方向燈，遭民眾檢舉，由警方開單告發移送裁處新臺幣3000元。他不服提起行政訴訟，主張檢舉人自始尾隨約56秒、持續鳴喇叭逼車，導致其分心未操作方向燈；並指該違規先於檢舉，程序不公，請求撤銷處分。

監理單位則據行車紀錄器影像指出，原告在跨越虛線期間確未使用方向燈，違規事實明確，檢舉人僅跟隨行駛，並無迫近、急煞或超車等危險逼車行為，檢舉與查證程序合法無誤。

法院當庭勘驗檢舉人車內裝設之行車紀錄器影像，確認原告跨越虛線時確實未依規使用方向燈；影像顯示檢舉車雖偶有較近距離跟隨，但係因同速行駛所致，並無加速迫近或急煞，原告「遭逼車」之主張不足採，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。