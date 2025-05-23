高雄米其林割包店氣爆！女員工「四肢二級燙傷」修養竟被開除

▲春蘭割包。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市入選米其林必比登推薦的名店「春蘭割包」，於去年5月發生瓦斯氣爆意外，導致一名女員工小美（化名）全身多處燒燙傷，事後她向周姓男雇主提起民事訴訟，要求賠償醫療費、精神慰撫金及工資損失等，共計新台幣274萬餘元。高雄地方法院近日判決此案，確認兩造間僱傭關係仍存在，並裁定周男需賠償小美逾274萬元，包含薪資補償及退休金提繳等。

根據判決書，小美於2023年2月起受僱於周男經營的春蘭割包，擔任廚房助手，負責切菜、清潔等工作，每日工作時間為9小時，月薪約4萬元。2023年5月20日，店內發生瓦斯氣爆事故，小美因灼傷住院治療，燒燙傷面積佔全身表面積約17.5%。她因傷勢嚴重無法工作，期間雇主未依法支付薪資補償，並以曠職為由終止僱傭契約。

小美認為周男未提供安全的工作環境，導致瓦斯氣爆事故發生，並違反《職業安全衛生法》，遂提起訴訟要求賠償。她主張自己遭遇職災期間，周男應支付全額薪資補償，但實際只給付部分薪資，並未提繳勞工退休金。此外，她因燒燙傷影響勞動能力，請求精神慰撫金及相關損失賠償。

高雄地方法院審理後認定，周男在瓦斯設備管理上未善盡注意義務，事故發生前未裝設防止瓦斯管線脫落的設施，導致氣爆意外發生，且在小美休養期間違法終止僱傭契約，違反《勞基法》第13條規定。

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）



法院判決，確認兩造間僱傭關係仍存在，並裁定周男需支付小美薪資補償及退休金提繳，合計274萬餘元。其中包括醫療費、就醫車資、勞動能力減損損害及精神慰撫金等。法院同時指出，小美於事故後身心受創，勞動能力減損比例高達38%，周男需支付60萬元精神慰撫金。

周男辯稱，氣爆事故係瓦斯行工人未調整壓力所致，並非自身過失，且小美已於事故後逐漸康復，能從事輕便工作，但拒絕復工。法院認為，事故發生與雇主未善盡安全管理責任有直接關聯，且小美於醫療期間仍需休養，未能提供勞務，周男的抗辯無法成立。

此外，周男主張小美已領取勞保傷病給付，應抵扣賠償金額，但因其未為小美投保勞保，法院駁回此項主張。

法官判決結果為小美勝訴，周男需支付薪資補償、退休金提繳及損害賠償，總金額達274萬餘元，並需支付法定遲延利息。法院指出，周男若提供相應擔保，得免除假執行，全案可上訴。