連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

▲炮打烏鴉誤擊火車站，基隆男這下虧大了。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫PIXABAY）

記者郭世賢／基隆報導

周姓男子不滿烏鴉經常在其住處外築巢，不堪其擾，竟連放10發沖天炮欲驅趕烏鴉。未料，沖天炮未能驅離烏鴉，反而朝鄰近的台鐵海科館車站飛竄，造成列車長驚覺危險並報警處理。基隆地院近日審結，法官認為雖然周男並非刻意對車站設施施放沖天炮，但行為仍可能危及列車行駛安全，依過失以他法致生火車往來危險罪，判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元，緩刑2年。

判決指出，事發於2024年10月14日晚間6時許，張姓列車長駕駛火車自海科館車站開往瑞芳站途中，發現有沖天炮朝列車飛來，疑似影響行車安全，遂通報警方。鐵路警察局台北分局循線調查後，查明肇事者為住在海科館車站附近的周姓男子。

周男到案後供稱，長期受烏鴉築巢、鳴叫聲擾眠，且糞便污染環境，才會一時衝動朝鳥巢方向施放沖天炮，並非針對車站或列車設施。

法院審酌後認定，周男住處距離車站僅約6公尺，雖未直接針對車站、軌道或列車施放，但沖天炮飛行方向難以控制，若誤入上述區域，確有可能造成行車安全風險。考量其坦承犯行、因一時失慮觸法，最終判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元，緩刑2年。