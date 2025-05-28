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台北女副總年薪300萬「偷兼差7份工」被抓包　外商銀行直接炒魷魚

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲女副總裁示意圖，圖與本人無關。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北地方法院近日對一起勞資訴訟案作出判決，該銀行的資深副總裁小美（化名）指控外商銀行不當解僱，並請求確認僱傭關係存在。然而，法院認定被告解僱合法，駁回小美的訴訟及相關請求，全案可上訴。

判決書指出，小美自2012年9月起任職外商銀行，並於2020年升任資深副總裁，月薪高達21萬8554元，年薪保障14個月薪資，總額超過300萬元。此外，小美未經公司同意，兼職6家公司董事與1間寺廟的監察人。

小美於2023年5月30日接獲直屬主管通知，因其未申報家族企業兼職與利益衝突，違反公司內規，遭解僱。翌日，小美向人資部門詢問解僱理由，對方才以勞基法第12條第1項第4款進一步補充原因。該條款規定，勞工若違反勞動契約或工作規則且情節重大，雇主得不經預告終止契約。

小美的主張，她早於2019年前後及2023年3月已坦承申報疏漏，並補行申報完成，且獲公司核准。然而，外商銀行指出，小美多年來未誠實申報其兼職及持股，且於職務期間利用上班時間處理家族相關業務，牽涉利益衝突，影響公司風險控管。

小美除請求確認僱傭關係存在，並要求外商銀行自解僱日起至復職日止每月支付薪資21萬8554元，以及每年額外給付43萬7108元，還要求公司按月提繳9000元至其勞工退休金專戶。

法院調查發現，小美自2016年至2023年期間，擔任多家家族企業的董事或監察人，但未依公司規定完成年度申報，且部分申報內容不實。此外，小美利用資深副總裁職務之便，於上班時間處理家族企業事務，包括協助外匯交割、匯款安排等，明顯違反工作規範。

法院認為，小美的行為已嚴重損害公司利益，且外商銀行作為高度監管的金融機構，對員工利益衝突的管理尤為重要。基於「情節重大」及信任基礎喪失，外商銀行解僱小美符合勞基法規定，且未超過法定30日除斥期間，判小美敗訴，全案可上訴。

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