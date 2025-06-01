坦克出動！以軍朝群眾開火　加薩物資發放點附近26死上百傷

▲加薩群眾前往指定地點領取援助物資，據信遭到以色列軍隊開火攻擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation）1日在南部城市拉法發放援助物資給當地居民，但多名目擊者宣稱，以色列軍隊在物資發放地點附近朝群眾開火造成死傷。現階段尚不清楚確切死傷數字，BBC指出，以色列坦克開火與槍擊事件造成至少26名巴勒斯坦人死亡、150人受傷。

半島電視台、BBC等報導，在1日天亮之前，數千名巴勒斯坦人前往物資發放地點，目擊者稱，途中以軍命令眾人散開，晚點再過來，但到了凌晨3時眾人來到大約1公里外的地方時，以軍開火了。民眾泰巴（Amr Abu Teiba）說，四面八方都在開火，有坦克、無人機、還有戰艦，親眼看見至少10具槍傷遺體，現場慘不忍睹。

目擊者阿布薩烏德（Ibrahim Abu Saoud）透露，以軍朝前往物資分發中心的群眾開槍，當時他們距離以軍約300公尺，很多人身上有槍傷；另一名33歲目擊者泰依馬（Mohammed Abu Teaima）稱，以軍開火打死他的親戚，胸部中彈當場死亡，「他們直接朝我們猛轟」。

當地記者加里布（Mohammed Ghareeb）指出，該區處於以色列控制之下，救難人員無法到達事發現場，當地人只能使用推車把屍體、傷者送往野戰醫院。加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）指出，有超過100人受傷，原因是以色列車輛朝數千名平民開槍。

這凸顯出拉法地區嚴峻的人道狀況，以及以色列近期軍事行動嚴重限制該地區獲得援助和緊急服務的管道。

加薩人道基金會過去這一周在加薩走廊展開援助發放作業，但在設立第一個援助點的隔日就發生以軍朝人群開火事件，第二個援助據點開放時同樣出現死傷，到了1日凌晨以色列部隊再度開火，造成拉法數十人死亡，隨後不久，加薩市的第4個援助據點也傳出槍擊事件。