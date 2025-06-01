哈瑪斯提3點盼修改加薩停火方案　美特使：完全無法接受

▲加薩衝突持續。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯31日表示，正尋求對美國總統川普政府提出、並獲以色列支持的加薩停火協議草案進行修改，盼以此換取永久停火與以色列自加薩全面撤軍。然而，美方中東特使威特科夫（Steve Witkoff）表示「無法接受」，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則重申將持續對哈瑪斯採取軍事行動。

路透社報導，哈瑪斯願意釋放10名仍生還的人質，並交還18具人質遺體，作為交換條件，要求以色列釋放關押在獄中的巴勒斯坦囚犯。雖然哈瑪斯表示對威特科夫的提案「正面看待」，但希望針對細節做出修正。哈瑪斯高層奈姆（Basem Naim）強調，哈瑪斯並未拒絕該提案，反而是以色列對協議條件出爾反爾。

提案內容包括，雙方將休戰60天，哈瑪斯以28名人質交換超過1,200名巴勒斯坦囚犯，並允許人道援助物資大量進入加薩走廊。

不過哈瑪斯提出幾項修改建議，包括將人質釋放行動分為三個階段進行，以及擴大援助物資的分發地點與數量，並要求確保此協議可作為未來永久停火的基礎。

納坦雅胡辦公室則發聲明回應，指以方早已接受威特科夫提出的停火提案，但哈瑪斯仍不斷「拖延並拒絕接受」。他表示，「以色列將繼續採取行動，以換回我們的人質並擊敗哈瑪斯。」

哈瑪斯方面回應稱，他們的主要目標為達成全面停火、以軍完全撤出加薩，並確保人道援助暢通送達加薩民眾。中方及其他中東調停國目前正與各方持續協商，希望避免局勢再次惡化。