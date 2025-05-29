加薩「飢餓群眾」暴動衝聯合國倉庫！爆槍響　搶麵粉袋釀2死

▲加薩民眾前往聯合國糧食倉庫領取物資。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加薩地區自從以哈戰爭爆發後，飢荒情況越演越烈，聯合國世界糧食計劃署（WFP）指出，有「大批飢餓的民眾」闖入位於加薩中部代爾巴拉（Deir Al-Balah）的一座糧倉搶奪糧食，現場還傳出槍響，導致2人死亡、多人受傷，詳細情況仍在釐清中。

根據BBC報導，從法新社拍攝的畫面可以看到，隨著槍聲響起，大批群眾衝進Al-Ghafari糧食倉庫，瘋狂搬走麵粉袋和食物箱，由於現場一片混亂，目前仍不知槍聲的來源。

WFP強調，倉庫內存放的是原先準備好要分發給民眾的食物物資，但隨著以色列對加薩地區實施了近3個月的封鎖，儘管上周已經放鬆封鎖，但仍然導致當地人道主義需求「急遽失控」。

▲加薩因遭以色列封鎖近3個月，導致飢荒問題嚴重。（圖／路透）



WFP呼籲立刻擴大糧食援助，「這是唯一能讓人們相信自己不會被活活餓死的方法」。該單位也指出，過去已一再警告當地情勢急速惡化，一旦限制人道援助，就會讓急需幫助的民眾陷入更大風險。

以色列近日終於鬆綁邊境限制，以色列當局28日表示，有121輛由聯合國與國際組織提供的卡車將運送物資送入當地，包含麵粉與食物。

由美國與以色列支持、繞過聯合國的「加薩人道基金會」（GHF）也在當地啟動私人分配系統，但聯合國批評這種作法「不切實際也不道德」。

美國與以色列政府聲稱，GHF已在加薩南部與中部設立4個配送中心，以防物資被哈瑪斯竊取。但是聯合國人權辦公室指出，位於南部拉法市的其中一個分發點27日遭大量民眾佔領，導致47人受傷。聯合國官員也透露，近來連援助卡車上的物資都遭到群眾洗劫。