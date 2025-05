MIT畢典爆衝突！學生代表轟校方挺以「種族滅絕」　猶太學生怒退場

▲MIT學生會主席韋穆里29日在畢業典禮演講時,譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動,而引發廣泛爭議。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國麻省理工學院(MIT)29日舉行畢業典禮,不料儀式中竟爆發激烈爭議,一名學生代表在致詞中譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動,引來觀眾噓聲,不少學生憤而離場。這名學生隨後遭校方禁止參與後續活動,而此事也反映了全美大學因加薩戰爭所掀起的抗議與分裂。

據福斯新聞報導,MIT學生會主席韋穆里(Megha M. Vemuri)29日代表全體學生在畢業典禮上發表談話,卻在演講中公開聲援支持巴勒斯坦的校園行動,批評MIT壓制學生活動,並譴責該校與以色列軍方的合作,「直接參與了對巴勒斯坦人民的種族滅絕行動」。她指出,加薩如今已無大學可言,MIT應對此負責。

Megha Vemuri in MIT graduation ceremony, calls to boycott Israel



Megha is Indian origin whose Parents are hardcore communists. They migrated to US from an place in India that used to-be a communist hotbed



She’s comes from a Communist family and they ally with Islamists. pic.twitter.com/oCRm4Be2IJ