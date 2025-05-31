MIT畢典爆衝突！學生代表轟校方挺以「種族滅絕」　猶太學生怒退場

▲MIT學生會主席韋穆里29日在畢業典禮演講時，譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動，而引發廣泛爭議。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
美國麻省理工學院（MIT）29日舉行畢業典禮，不料儀式中竟爆發激烈爭議，一名學生代表在致詞中譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動，引來觀眾噓聲，不少學生憤而離場。這名學生隨後遭校方禁止參與後續活動，而此事也反映了全美大學因加薩戰爭所掀起的抗議與分裂。
據福斯新聞報導，MIT學生會主席韋穆里（Megha M. Vemuri）29日代表全體學生在畢業典禮上發表談話，卻在演講中公開聲援支持巴勒斯坦的校園行動，批評MIT壓制學生活動，並譴責該校與以色列軍方的合作，「直接參與了對巴勒斯坦人民的種族滅絕行動」。她指出，加薩如今已無大學可言，MIT應對此負責。
Megha Vemuri in MIT graduation ceremony, calls to boycott Israel— Rudra Varma (@VarmaWarrior) May 30, 2025
Megha is Indian origin whose Parents are hardcore communists. They migrated to US from an place in India that used to-be a communist hotbed
She’s comes from a Communist family and they ally with Islamists. pic.twitter.com/oCRm4Be2IJ
韋穆里此言一出，瞬間引發在場部分學生和觀眾強烈反彈，觀眾席傳出猛烈噓聲與掌聲，一名持巴勒斯坦旗的與會者甚至與保全人員發生肢體衝突。部分猶太學生與家屬當場離席，人群中還有人高喊「可恥」。一位匿名的以色列學生事後受訪表示，這場原本充滿喜悅的典禮因為韋穆里的言論慘被蒙上陰影。
事後，MIT發言人發布聲明，指韋穆里當日的演講內容並非預先提交的版本，並指責她多次誤導典禮籌備方，藉典禮發起抗議行動。校方決定禁止她參與隔日的大學畢業典禮，並強調校方雖然支持言論自由，但不能容忍韋穆里破壞典禮秩序的行為。
這次事件發生之時，正值美國多所大學因加薩問題爆發校園抗議潮之際，而MIT也是這些學校之一，與警方對峙、反猶言論和親巴勒斯坦行動頻繁發生。鄰近的哈佛大學也因被指縱容「支持恐怖主義」言論而失去聯邦資金，成為政治與教育自由交鋒的焦點。
讀者迴響