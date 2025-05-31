MIT畢典爆衝突！學生代表轟校方挺以「種族滅絕」　猶太學生怒退場

▲MIT學生會主席韋穆里29日在畢業典禮演講時，譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動，而引發廣泛爭議。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國麻省理工學院（MIT）29日舉行畢業典禮，不料儀式中竟爆發激烈爭議，一名學生代表在致詞中譴責該校參與「從地球上抹去巴勒斯坦」的行動，引來觀眾噓聲，不少學生憤而離場。這名學生隨後遭校方禁止參與後續活動，而此事也反映了全美大學因加薩戰爭所掀起的抗議與分裂。

據福斯新聞報導，MIT學生會主席韋穆里（Megha M. Vemuri）29日代表全體學生在畢業典禮上發表談話，卻在演講中公開聲援支持巴勒斯坦的校園行動，批評MIT壓制學生活動，並譴責該校與以色列軍方的合作，「直接參與了對巴勒斯坦人民的種族滅絕行動」。她指出，加薩如今已無大學可言，MIT應對此負責。

Megha Vemuri in MIT graduation ceremony, calls to boycott Israel



Megha is Indian origin whose Parents are hardcore communists. They migrated to US from an place in India that used to-be a communist hotbed



She’s comes from a Communist family and they ally with Islamists. pic.twitter.com/oCRm4Be2IJ — Rudra Varma (@VarmaWarrior) May 30, 2025

韋穆里此言一出，瞬間引發在場部分學生和觀眾強烈反彈，觀眾席傳出猛烈噓聲與掌聲，一名持巴勒斯坦旗的與會者甚至與保全人員發生肢體衝突。部分猶太學生與家屬當場離席，人群中還有人高喊「可恥」。一位匿名的以色列學生事後受訪表示，這場原本充滿喜悅的典禮因為韋穆里的言論慘被蒙上陰影。

事後，MIT發言人發布聲明，指韋穆里當日的演講內容並非預先提交的版本，並指責她多次誤導典禮籌備方，藉典禮發起抗議行動。校方決定禁止她參與隔日的大學畢業典禮，並強調校方雖然支持言論自由，但不能容忍韋穆里破壞典禮秩序的行為。

這次事件發生之時，正值美國多所大學因加薩問題爆發校園抗議潮之際，而MIT也是這些學校之一，與警方對峙、反猶言論和親巴勒斯坦行動頻繁發生。鄰近的哈佛大學也因被指縱容「支持恐怖主義」言論而失去聯邦資金，成為政治與教育自由交鋒的焦點。