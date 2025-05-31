川普暗示炸核設施？　伊朗威脅：不要試圖踩紅線

▲美伊正在進行核談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗正在就核武議題如火如荼地進行核協議談判，不過伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）則引述匿名官員警告，川普如果想試圖用「炸毀核設施」來威脅伊朗，那將是公開敵視伊朗國家利益的行為，提醒美國不要「踩到紅線」

法爾斯通訊社報導稱，伊朗消息人士警告，川普如果揚言摧毀伊朗核設施將帶來嚴重後果，因為這樣的言論「是對伊朗國家利益的公開敵意」，並強調若真想談判，就不能繼續用威脅和制裁來逼迫。

川普28日在白宮向媒體表示，希望未來達成的核協議能夠強而有力，可以讓美方帶著稽查人員進入檢查，「想拿什麼就拿什麼、想炸什麼就炸什麼」。他甚至補充說，「我們可以炸掉一間實驗室，但裡面不能有人，不會有人喪命，而不是大家都待在實驗室裡面然後一起被炸掉。」

這番話卻引發伊朗方面強烈反彈，認為川普的言論語帶威脅。

川普30日聲稱，在不久的將來有望與伊朗達成協議。根據目前的協議進度，雙方對於鈾濃縮的態度仍有分歧，美方要求伊朗全面終止鈾濃縮設施，但伊朗卻堅持擁有核能發展權不可放棄。

以色列政府擔憂美國會因為想盡早與伊朗達成協議而退讓，因此揚言若談判結果不如他們預期，將對伊朗核設施發動攻擊，甚至不會經過美國同意。對此，川普也親自致電以色列總理，明確表態不應在美伊即將達成核協議之際，對伊朗採取任何軍事行動。