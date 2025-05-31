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哈佛畢典中國女孩致詞：被貼上「敵人標籤」的人也是人

文／香港01

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生的資格，掀起訴訟及引發國際關切。因應聯邦法官可能頒發初步禁令，美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）5月29日宣布已暫緩實施，改予校方30天時間提出異議。美國國土安全部已於28日向哈佛大學發出意向通知，稱將暫緩撤銷該校招收外國學生的認證。

5月29日，哈佛大學舉行畢業典禮三名畢業生代表演講時強調，要保持學生群體的多元化和國際化。一位演講者是來自中國青島的江玉蓉（音譯），她稱，自己從小就相信世界正在變成一個小村莊，並在哈佛找到了一個全球社區，但她擔心，這種世界觀正日益受到威脅。

▼哈佛畢業生江玉蓉。（圖／翻攝Harvard University）

▲▼哈佛畢業生江玉蓉。（圖／翻攝Harvard University）

江玉蓉說道，自己從哈佛學到的不僅僅是微積分或回歸分析，更是學會與不適共處，認真傾聽，在困難時期保持柔軟，「因為我們如果還相信共同的未來，讓我們不要忘記那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也找到了自己的人性。我們的崛起不在於證明對方錯了，而在於彼此不棄」，她的演講獲得現場熱烈掌聲。

江玉蓉一開始演講提到，自己去年夏天在蒙古實習的時候，接到坦桑尼亞兩個同學的電話，「他們有一個非常緊急的問題：『如何使用他們的洗衣機』，因為所有的標籤都是中文的，而google一直將一個大按鈕翻譯為『旋轉幽靈模式』，一個印度人和一個泰國人叫一個在蒙古的中國人破譯坦桑尼亞的洗衣機，我們一起在哈佛學習。」

她稱，那一刻讓她想起了我小時候曾經相信的事情，即世界正在變成一個小村莊，「我記得有人告訴我，我們將是第一代結束人類飢餓和貧困的人。我在哈佛的課程是國際發展，課程的設立正是基於『人類命運休戚與共』這一美好願景。」

▲▼哈佛畢業生江玉蓉。（圖／翻攝Harvard University）

江玉蓉提到，自己在哈佛肯尼迪學院的國際發展公共管理碩士深造，加入了一個由來自34個國家的77名學生組成的班級。她說：「我所認識的那些國家，它們只是地圖上色彩斑斕的圖形，如今卻變成了活生生的人——他們擁有歡笑、夢想，以及在劍橋市度過漫長寒冬的毅力。」

但是全球挑戰突然變得私人化，江玉蓉說，「世界上如果任何一個女人買不起一片衛生巾，我便不配稱富足；如果一個女孩因懼怕騷擾而不敢踏入校門，那便是對我尊嚴的踐踏；如果一個小男孩死於一場他從未發動也從未理解的戰爭，我的一部分也和他一起死去。」

她表示，「如今，這個互聯世界的承諾正被割裂、恐懼與衝突所蠶食。我們開始相信那些思想相異、投票選擇不同或信仰有別的人，無論他們遠隔重洋還是近在咫尺，都不僅僅是『錯誤』的。我們錯誤地認為他們是『邪惡』的。」

江玉蓉強調，自己在從哈佛學到的不僅僅是微積分或回歸分析，更是學會與不適共處，認真傾聽，在困難時期保持柔軟，「我們的崛起不在於證明對方錯了，而在於彼此不棄。」

▲▼哈佛畢業生江玉蓉。（圖／翻攝Harvard University）

江玉蓉在演講中鼓勵人們不帶評判地傾聽彼此的意見，尋求共同的信念而不是衝突。她說：「如果我們仍然相信共同的未來，就不要忘記：那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也就找到了自己的人性。」

據陸媒報導，江玉蓉憑藉優異的成績獲得威爾士卡迪夫一所高中的全額獎學金，而後在杜克大學學習經濟學並對哲學和政治學產生興趣。江玉蓉說，經濟學就像學開車，而哲學就像學怎麼把車開到哪兒。從杜克大學本科畢業後，江玉蓉曾在私營金融領域工作。

江玉蓉還主持了一個拳擊俱樂部，身高1米63的她經常通過與男拳擊手對打來備戰比賽。「這能強化你的性格」，她曾說，「你必須直視他們，不要害怕。因為如果你閉上眼睛，你就無法擋住看不見的拳頭，也無法擊中看不見的目標。」

值得關注的是，哈佛大學校長加伯(Alan Garber)29日致詞時並未直接談到川普政府的威脅；但他致詞時提及哈佛的全球影響力，指這「正是哈佛應有的樣子」，全場報以熱烈掌聲。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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