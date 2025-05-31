擊落首架烏克蘭F-16！俄企業發錢了　邊境重賞12士兵570萬

▲俄國12名士兵因協助擊落烏克蘭F-16戰機而獲獎勵570萬元。圖為美國向烏克蘭提供的F-16，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯12名士兵因協助擊落烏克蘭一架美製F-16戰鬥機，而被獎勵1500萬盧布（約新台幣570萬元）的獎金，引發國際關注。

據《紐約郵報》報導，俄國石油巨頭福斯（Fores）29日在俄烏邊境舉行典禮，為12名擊落烏克蘭F-16戰機的俄羅斯士兵提供1500萬盧布的獎勵金，俄羅斯軍方指揮官也出席了相關典禮。這是福斯為激勵俄軍打擊西方先進軍備而做出的獎勵承諾。

去年，美國向烏克蘭提供了一批F-16戰機，目前據報烏方已在戰爭中損失了3架F-16戰機。儘管俄羅斯和烏克蘭當局都未公開烏克蘭F-16戰機被擊落一事的全面報告，媒體對此掌握的細節也相當有限，但俄塔社援引俄羅斯軍方消息指出，這架戰機是被地面防空系統聯合瞄準所擊落。

報導稱，俄方可能出動了可打擊高空高速目標的S-400或9K37等先進地對空飛彈系統，而這12名士兵在追蹤、瞄準，與摧毀烏克蘭的F-16都貢獻良多。這起事件不僅為12人帶來豐厚獎金，也凸顯俄國持續對抗烏克蘭空中能力，以及西方先進武器在烏克蘭衝突帶來的影響。

儘管戰事膠著，美俄雙方仍試圖推動談判。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方代表團將於6月2日前往土耳其，並正研擬一份「臨時停火提案」，試圖為停火鋪路。不過，烏克蘭總統澤倫斯基強調，目前尚未收到俄方的具體提案，並批評俄羅斯「竭力阻撓有建設性的談判」。

另一方面，美國也持續介入調停，表示美國支持包含海陸空及關鍵設施30天停火的提案，並稱該協議為「俄羅斯的最佳結果」，敦促俄國總統普丁接受。美方還警告，若俄羅斯拒絕停火，美國可能會退出談判，並施加額外制裁。與此同時，美國也批評俄羅斯近期對烏克蘭的猛烈攻勢，指這與其聲稱的和平立場相反。