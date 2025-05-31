香格里拉對話登場　美防長：中國侵台將對全球造成毀滅性後果

▲美國防長赫格塞斯警告，一旦中國武力侵台，將對全球安全造成毀滅性後果。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2025年香格里拉對話5月30日至6月1日在新加坡登場，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在會上明確警告，中國對印太地區構成「真實且迫在眉睫」的威脅，若中國以武力侵犯台灣，將對全球安全造成毀滅性後果。他強調，美國不會背離印太，同時呼籲區域盟友提升國防支出，以共同因應挑戰。

據路透社報導，赫格塞斯以「美國對印太安全的新抱負」（United States’ New Ambitions for Indo-Pacific Security）為題發表演說，表示美國準備與任何國家合作維護和平，強調美方會持續強化訓練與威懾能力，並在尊重各國主權與共同利益基礎上推進合作，不會向印太地區施加意識形態壓力。

針對中國在區域的行為，赫格塞斯直言，儘管美國不尋求與中國衝突，但不能忽視中國正試圖片面改變區域現狀的事實，批評這些行徑不僅不尊重鄰國，更挑戰主權與航行自由。他進一步強調，一旦中國對台灣動武，後果將波及整個印太與全球安全秩序，並對全球造成毀滅性後果。

赫格塞斯強調，中國正準備透過武力改變印太地區權力平衡，因此區域盟友必須警覺並加強防衛能力，重申川普政府將印太視為戰略重心。他呼籲亞洲盟友加大國防投資，警告各國若低估中國意圖，後果將不堪設想。他也指出，雖然一些國家在中國經濟合作與美國安全合作間陷入兩難，但應警惕北京藉由交織關係擴張影響力。他強調，川普任內不容許中國攻台，美方目標是防止戰爭，讓和平成為唯一選項。

對於國防支出議題，赫格塞斯指出，歐洲國家正將軍費提升至GDP的5%，亞洲盟友面對更嚴峻威脅卻支出較少，應以歐洲為榜樣。他也建議歐洲聚焦自身大陸安全，讓美國能集中力量應對印太挑戰。此番言論雖展現美國對地區承諾，卻也引來部分美國議員質疑其語氣過於「居高臨下」，恐不利於深化夥伴關係。儘管如此，根據國際戰略研究所報告，亞洲部分國家已開始擴展國防產業合作並增加軍事研發支出。