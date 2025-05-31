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端午節改立西瓜！「888顆站滿整條街」超狂畫面曝光　網讚特別

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／周春米） 

▲屏東今天封街立西瓜。（圖／翻攝自Facebook／周春米）

記者曾筠淇／綜合報導

端午節除了吃粽子，也有很多人會立蛋。不過，屏東縣縣長周春米就發文表示，誰說端午節只能立蛋？屏東封街立了888顆西瓜，「端午安康，大家今天立什麼呢？」整條路上「站」滿西瓜的畫面曝光後，也引起網友討論。

周春米在臉書粉專上發文表示，「誰說端午只能立蛋？屏東封街立888顆西瓜」，佳冬是西瓜原鄉，今日午時一到，滿街的西瓜排開，看不到盡頭，「屏東就是這麼狂！」

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周春米也透露，大家立完西瓜之後，直接現剖開吃，非常美味，「端午安康，大家今天立什麼呢？」她也在留言處問大家，「滿街的西瓜大家有看過嗎？」

畫面曝光後，引起網友討論，「我的媽啊！可申請世界紀錄了」、「周縣長，可以去申請金氏世界紀錄了」、「我立蛋，真的蛋全站起來」、「可愛的西瓜們」、「下次可以挑戰立冬瓜」、「好棒啊，好像已經是特色了」、「阿米縣長有創意」、「屏東特種獨有立西瓜」、「好帥的立西瓜」、「好特別喔」。

炎熱的天氣吃西瓜超消暑！不過，家醫科醫師呂品提醒，如果吃了粽子，千萬不要搭配西瓜、哈密瓜，因為粽子裡面有糯米、滷肉以及鹹蛋黃，不僅有大量油脂，還非常黏胃，如果吃了粽子後，又吃西瓜、哈密瓜這種生冷食物，可能導致糯米在胃裡結塊，很難消化，進而引起噁心、脹氣、嘔吐、胃食道逆流等症狀，甚至變成急性腸胃炎。

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